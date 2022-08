Ex pareja de Vanessa Guzmán asegura que Ivonne Montero ganó reality por victimizarse

Tras el reciente triunfo de Ivonne Montero en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, muchas personalidades del medio se unieron al festejo, pero también hubo quienes expresaron que no merecía ser la ganadora, tal fue el caso de Eduardo Rodríguez, ex pareja de Vanessa Guzmán; el actor aseguró que la actriz ganó el reality de televisión por victmizarse.

Eduardo Rodríguez se convirtió en el centro de una polémica tras una reciente declaración en la que dejó claro que Ivonne Montero no merecía haber ganado los 200 mil dólares, pues a él le hubiera gustado que ganara el reality de Telemundo, Tony Costa, el ex de Adamari López, sin embargo, consideró que la actriz llevaba una ventaja por el hecho de que es madre soltera, y que le funcionó a la perfección victimizarse.

“Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A Mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni y si no fue Toni pues Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera. Y victimizarse, es lo que vende, es lo que le ha funcionado en la vida“, expresó el actor detrás de cámaras de Telemundo.

Como era de esperarse, las declaraciones del ex de Vanessa Guzmán causaron toda una controversia en las redes sociales y el actor fue tachado de machista. "Feo y envidioso", "Actor fracasado, ni siquiera se le ocurrió terminar con dignidad y respeto, que critique a Daniela que lo dejó en ridículo", "De tres madres solteras como críticas tu ganó la mejor, preparada, inteligente y valiente....aprende te serviría", son algunas de las críticas que el famoso recibió tras viralizarse el video.

Cabe mencionar que Eduardo Rodríguez fue el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos y tras su salida habló de la relación 'pasajera y sin futuro' con Ivonne Montero, pues recordemos que la actriz de La Loba señaló que él la engañó pues mientras estaba con ella también estaba con otra, además de que sólo fue netamente sexual.

“No puedo creer que una persona se enamore de una relación donde pasen dos días, y pasan tres anos, luego dos días y pasan otros cuatro anos, y ya se enamoró cuando no hubo una convivencia”, dijo el actor tras salir del reality donde compartió momentos con Ivonne Montero.

Cabe mencionar que ex de Vanessa Guzmán no ha sido el único que ha dicho que Ivonne Montero ganó la segunda temporada de La Casa de los Famosos por útilizar´a su hija y victimizarse, pues Daniella Navarro también dijo que es una mujer manipuladora y mentirosa.

“Ha sido una mujer manipuladora, mentirosa, se victimizó y agarró ese papel, se lo pusimos en bandeja de plata. Yo también lo hubiera podido hacer porque soy mamá soltera, pero siempre he querido que mi hija me vea como una chingona no como una lastimosa”.

