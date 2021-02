Ex de Irina Baeva reacciona ante escandalosas declaraciones

Luego de que Irina Baeva confesará que había sufrio bastante luego de que su ex, Emmanuel Palomares terminara con ella, el actor rompió el silencio y aseguró que el motivo principal por el que decidió acabar su romance con la actriz rusa fue por el descuido de ella.

El ex de Irina Baeva culpó a la actual pareja de Gabriel Soto de no poner atención a su relación, la cual duró tres años, sin embargo, confesó que ambos estaban de acuerdo en que la relación llegara a su fin, y no como lo dijo la modelo durante una entrevista con Yordi Rosado en dondde aseguró que el actor la dejó.

“Siempre estuvimos claros de la razón de mi decisión. Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos, era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados”, contó el ex de Irina Baeva para la revista People en Español.

Pese a que Irina Baeva dijo que había sufrido bastante y que después fue él quien la buscó, el actor señaló que no tiene ningún resentimiento hacía la modelo rusa, pues tiene muy bonitos recuerdos de ella. “Hubo mucho amor y respeto entre nosotros. Y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos. A ella y a todas las personas que han sido importantes en mi vida siempre voy a desearles lo mejor”, dijo el actor.

"Fue bueno, drama de mi vida, pues le sufrí mucho, nunca entendí porque terminamos, y yo lo amaba muchísmo y la verdad era una relación muy bonita y llevamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio más o menos y a la mitad de la novela terminamos, y sabes que te voy ahcer muy sincera, fue cuando mejor me iba de trabajo y en ese momento fue cuando más sola me sentí. Te lo juro que hasta le preguntaba qué es lo que está mal, yo a lo mejor no le ponía tanata atención a la relación o lo que sea, la verdad", dijo la actriz.

Irina Baeva aceptó que descuido su relación ella sufrió mucho, pues, hasta luchó por su relación, pues le mandaba detalles a él, hasta que se dio cuenta que no tenía caso cuando le preparó una sorpresa, una cena romántica, sin embargo, Emmanuel Palomares le dijo que si la amaba pero no quería seguir con ella.

Irina Baeva no solo ha generado una controversia sobre las declaraciones que dio sobre su ex, sino que también se colocó en el ojo del huracán al quererse, según los usuarios de las redes sociales, victimizarse por la manera en como comenzó su relación con Gabriel Soto, pues aseguró que su error fue relacionarse con un hombre que estaba separado.

Irina Baeva respondió my segura al ser cuestionada por Yordi Rosado sobre si no dudó que Gabriel Soto le estuviera mintiendo con tal de ligarsela, por lo que Irina Baeva aseguró que ningún hombre le ha sido infiel porque se basa en la confianza." Sí, es más, era tanta mi inseguridad no se lo platiqué a nadie, claro que sí, pero sabes que es lo que pasa, yo no he tenido parejas que han sido infieles, porque yo, mis relaciones las baso en la confianza y si tu me dices me cuesta mucho trabajo al principio pero te creo y te creo al 100, es una decisión, yo elijo creerte o o elijo no creerte", confesó Irina Baeva para asegurar que ella creyó en las palabras de Gabriel Soto.