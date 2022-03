Eva Cedeño confiesa cuál ha sido su mejor beso de telenovela, ¿Mane de la Parra o José Ron?

En las telenovelas, una de las cosas que todos los actores y actrices deben saber hacer es dar besos, pero, inevitablemente, hay ocasiones en las que tienen mejor química con uno que con otro compañero, y por fin, Eva Cedeño, protagonista de “Amor dividido”, confesó con quien se sintió más a gusto, si con Mane de la Parra o José Ron.

Hay que recordar que la actriz compartió créditos protagónicos con José Ron en la telenovela “Te doy la vida”, en 2020, mientras que en 2021 hizo lo propio con Mane de la Parra en “¿Qué le pasa a mi familia?”, ésta última producida por Juan Osorio para Televisa, y en ambas tuvo que besar a estos actores.

En una reciente entrevista que brindó a una cuenta fandom de telenovelas en Instagram, Eva Cedeño confesó cuál ha sido su mejor beso de telenovela, si con Mane de la Parra o con José Ron, luego que se le preguntara con cuál de los dos había tenido mejor química.

Durante la charla con Edwin Valencia en “Confesiones de famosos”, la protagonista de “Amor dividido” participó en una dinámica de preguntas en la que reveló algunas de las situaciones que ha pasado en las telenovelas para las que ha trabajado y no podía quedar de lado saber quién besa mejor, si Mane de la Parra o José Ron.

El conductor le dijo directamente: “Vamos a ponerte a elegir y aquí si la vas a tener difícil, por ejemplo, de tus telenovelas más significativas el mejor beso, ¿José Ron o Mane de la Parra?”, le soltó y ella no tuvo más remedio que responder a la cuestión.

“No voy a decir nada… No se siente nada. Te digo algo, todos se sienten igual, o sea, porque todos son la misma técnica, como no metes lengua ni haces tu jiribilla en la vida, todos saben igual porque todos son ‘labio, labios, labio’ y ya”, mencionó Eva Cedeño durante la transmisión por Instagram.

La actriz señaló que en todas las telenovelas es muy complicado que alguien quiera darle como un estilo propio a un beso puesto que ya traen una escuela de cómo se debe hacer esta caricia para la pantalla chica: “No es como que uno tuvo oportunidad de darle más jiribilla, o sea, cero, (por eso) no te puedo decir… el que les guste más”.

La ex reina de belleza también reveló si ha disfrutado darle una cachetada a alguien en alguno de los melodramas en los que ha participado y, a diferencia de lo que esperaban los fans, reconoció que sí, pero que sólo ocurre cuando pasa una situación muy en específico.

“No porque me caiga mal, muy pocas veces me ha caído mal alguien de alguna telenovela y regularmente tiende a ser hombre, pero cuando me dicen ‘dámela’, para mí es así como de mmm, y aparte tengo buen tino, pero siempre aviso: ‘tengo muy buen tino, tengo la mano pesada, tú dime si la quieres’”, señaló Eva Cedeño, y reveló que el actor Juan Martín Jáuregui, con quien trabajó en “¿Qué le pasa a mi familia?” sí le pidió una y se la dio en una escena, dejándole marcado el cachete. Mira lo que dijo a partir del minuto 26.





