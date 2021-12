Eva Cedeño, Andrés Palacios y los villanos, graban promocionales de Amor Dividido

A principios del mes de octubre y tras haberse confirmado a los protagonistas y antagonistas principales de la telenovela "Amor Dividido" (antes "Allá te Espero"), actores como Eva Cedeño, Andrés Palacios, Gabriel Soto e Irina Baeva, graban ya los promocionales del melodrama.

Luego de darse a conocer que estrellas de la televisión como son Gaby Rivero, Eugenia Cauduro, José Elías Moreno, Arturo Peniche, Pedro Sicard, Ramiro Fumazoni, entre otros, y tras revelarse que "Amor Dividido" será estrenada durante el próximo mes de enero de 2022, se han filtrado algunas imágenes de los principales actores de la telenovela producida por Angelli Nesma Medina para Televisa.

La tarde del pasado martes, empezaron a circular imágenes con la green screen (pantalla verde) al fondo y algunas cámaras en los foros en las que se ve a Eva Cedeño, Andrés Palacios, Gabriel Soto e Irina Baeva en sesiones fotográficas y algunas cámaras que captan el momento.

Fue el sitio telenovelero de Instagram, @noveleandomex de Chema Cortés, que la tarde del martes, compartió una postal en la que se ve a estos cuatro actores que prometen tener 'al filo de la butaca' a los televidentes en su próxima telenovela que lleva por nombre "Amor Dividido".

"¡3, 2, 1... acción! Parte del elenco estelar de #AmorDividido, entre ellos Eva Cedeño, Gabriel Soto, Irina Baeva y Andrés Palacios, se reunieron para grabar los promocionales de esta tlnovela que estrenará en el mes de enero a través de #LasEstrellas México", se lee en la descripción de dicha postal.

Y ante las primeras imágenes reveladas, y empiezan a ponerse de manifiesto las opiniones de los fanáticos de los melodramas, quienes han externado sus inconformidades: "Basta con Baeva y Soto, o sea ya han hecho muchas juntos, hay más actores no?" y otros más quieren saber en que horario saldrá al aire: "¿Saldrá en lugar de 'Mi Fortuna es Amarte'?".

Otros más centraron su atención en Eva Cedeño: "Me encantó el rostro sufrido de 'Abril'...", y Andrés Palacios no se salvó de las críticas de los más observadores: "Andrés tiene hasta la misma ropa que en 'Imperio de Mentiras' jajajajaja". Alguien más desea que la telenovela sea tan buena como la versión colombiana "Allá te Espero", como se dijo en un principio que se llamaría la historia.

Mientras tanto, una cuenta de Instagram dedicada a "Amor Divido", mostró cómo se llevaron a cabo las grabaciones de los promocionales del melodrama en el que se puede ver a más actores que ya han sido confirmados para el mismo.

Y tras el vídeo se lee: "Entren y vean todo lo que sucedió en la grabación de los Promos de Lanzamiento de #AmorDividido entre dos mundos muy pronto los podrán ver #Enero #2022 #ConLasEstrellas @evacedenor @gabrielsoto @andrespalaciosd1#".

Los comentarios de emoción de los seguidores del sitio no han reparado con sus comentarios llenos de buena vibra quienes además, ya empiezan a bautizar a las parejas con singulares nombres: "#teamandrespalacios... ¿No se pude adelantar? porque la espera se hace eterno #andrespalacios.

O "Ya la queremos" y "Todos de acuerdo que se tiene que quedar con Bruno #TeamBruno". Y las emociones siguen: "Ya quiero ver esos promos ansiosamente". Otros más demuestran su emoción al ver al actor Arturo Peniche con un "Penichón".

Lo cierto, es que todavía habrá que esperar para ver en la pantalla chica de Televisa "Amor Dividido" que al parecer va para un horario estelar.

Diana Palacios Periodista

