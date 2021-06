Eugenio Derbez niega que Victoria Ruffo sea la reina de las telenovelas

Grandes polémicas han generado los primeros episodios de la segunda temporada de la serie ‘De viaje con los Derbez', capítulos en los que Victoria Ruffo ha sido la pieza principal de los escándalos. Luego de que Eugenio Derbez asegurara que jamás le volvería a hablar a su ex, ahora el productor y comediante volvió a dar de que hablar.

Fue durante el quinto episodio de la serie que los integrantes de la familia decidieron hablar de cómo celebraron algunos de sus cumpleaños. Mientras que se encontraban en un comedor fue la hija mayor de Eugenio Derbez, Aislinn, quien tocó este tema y aseguró que uno de los mejores festejos a los que fue había sido los cumpleaños de José Eduardo.

“Yo me acuerdo que los mejores cumpleaños del mundo a los que yo fui en mi vida , eran los tuyos”, dijo la ex de Mauricio Ochmann, sin embargo, las palabras de Aislinn no fueron bien tomadas por Eugenio Derbez, quien rápidamente dijo: “José Eduardo, en ningún cumpleaños, ha estado con nosotros. Toda tu infancia tú vivías en las Lomas y nosotros vivíamos a donde nos cayera”.

Por su parte, Alessandra Rosaldo confirmó lo dicho por su pareja y destacó que hace años el nivel económico de Victoria Ruffo le permitía el lujo de vivir en esa zona por ser “La reina de las telenovelas", a lo que de nueva cuenta Eugenio Derbez volvió a sacar su rencor en contra de su ex.

Resulta que el famoso no estuvo de acuerdo en las palabras de su esposa y le señaló que estaba equivocada, pues la reina de las telenovelas es y será su mamá Silvia Derbez. "No. La reina de las telenovelas era mi mamá”, dijo el productor. Pese a las contundentes palabras de Eugenio, José Eduardo Derbez no hizo ningún esfuerzo por defender a su madre.

Cabe señalar que no es la primera vez que se menciona el nombre de Victoria Ruffo en la serie, pues ya en un episodio anterior, Eugenio Derbez también causó polémica tras asegurar que jamás le hablaría a la actriz de Televisa. Fue precisamente durante el tráiler De viaje con los Derbez en donde José Eduardo aparece en un puente, mismo desde el que está a punto de aventarse, sin embargo, antes de hacerlo le hace una petición a su padre.

"“Papá, si me muero ahí le hablas a mi mamá”, sin embargo, con el peculiar sentido del humor que caracteriza al productor, este reveló que ni aunque le sucediera algo le hablaría a la reina de las telenovelas. “No, ni así le voy a hablar”, dijo el famoso.