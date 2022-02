Eugenia Cauduro, de modelo a exitosa actriz de telenovelas; hoy en Amor dividido

Hace casi tres décadas, Eugenia Cauduro triunfaba como el rostro del canal de Las Estrellas y era una de las modelos mexicanas más cotizadas del momento, y su paso natural a la televisión se dio en un momento en el que estaba en la cima y hasta se dio el lujo de rechazar un protagónico, que hubiera significado su debut en telenovelas.

Sin embargo, ello no frenó su carrera y a 27 años de aquel momento, Eugenia Cauduro pasó de modelo a ser una exitosa actriz de telenovelas, interpretando a varios personajes a lo largo de su trayectoria, donde destacan sus actuaciones en “El precio de tu amor”, “Niña, amada mía”, “El amor no tiene precio” y “Un gancho al corazón”.

Hoy, la actriz de 53 años forma parte del elenco de “Amor dividido”, donde comparte créditos con Eva Cedeño, Gabriel Soto y Andrés Palacios, en un personaje que tiene una dualidad de buena y mala, pues aunque suele ser dura con su familia, su corazón no es de piedra.

Lee también: ¡Confirmado! Lucero y Cristian Castro harán dueto para Los ricos también lloran

En 1995, Eugenia Cauduro estuvo a punto de protagonizar la telenovela “La dueña” pues Florinda Meza se lo propuso antes que a Angélica Rivera, recordó la actriz en una charla con el canal Tlnovelas, donde señaló que rechazó el papel por una razón.

La ex modelo recordó que en ese momento se encontraba en una etapa de transición profesional púes venia de ser la imagen de Televisa y apenas iniciaría su formación en la actuación, por lo que reconoció que la propuesta de Florinda Meza le cayó de sorpresa.

Lee también: Cinco melodramas que demuestran que Cynthia Klitbo es la villana número uno de las telenovelas

“Esa es una anécdota que les voy a platicar. Yo terminaba de ser la imagen de Televisa, fui a ver ’11 y 12’ al teatro con Florinda Meza y Chespirito, en el publico me reconoce Florinda y me manda llamar en el intermedio, ese era mi primer día de clases de actuación con Sergio Jiménez. Florinda me platica que está a punto de hacer ese proyecto y me dice que le encantaría que yo protagonizara ‘La dueña’”, recordó Eugenia Cauduro, quien admitió que no se lo esperaba.

“Yo en mi vida había actuado, nunca, y lo que sí tenía yo seguro, muy claro, es que sí quería hacer una carrera que me durara, si a algo le tengo miedo en mi vida es a hacer el ridículo, no me importa si de repente estoy más gorda… si subo, si bajo, eso no, pero hacer el ridículo eso sí, y yo le tengo mucho respeto a esta carrera”, comentó.

Pero después de prepararse, Eugenia Cauduro debutó en las telenovelas en “Alguna vez tendremos alas”, producción también de Florinda Meza y que en esta ocasión sí aceptó al interpretar a la primera villana de su carrera. Posteriormente tuvo su primer protagónico compartido en “DKDA: Sueños de juventud”.

Ernesto Alonso le dio su primera oportunidad en un protagónico unitario en “El amor no tiene precio”, en 2005, y después de ese papel participó en diferentes melodramas, ya sea haciéndola de la buena o la mala. Actualmente, la ex modelo es una actriz consagrada y todas las tardes se le puede ver en el papel de Cielo en “Amor dividido”, donde es la madre de la protagonista.

Síguenos en