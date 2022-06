Estos actores se unen a Mi Secreto, novela que protagonizarán Diego Klein y Macarena García

Tras la presentación oficial de la telenovela "Mi Secreto", y de revelarse a los cuatro protagonistas juveniles, el elenco se sigue agrandando y estos son los últimos actores anunciados que se unen al melodrama que protagonizarán Diego Klein y Macarena García.

Pues la historia producida por Carlos Moreno Laguillo a la que antes había anunciado como "La Impostora" que es remake de la telenovela "Ha Llegado Una Intrusa" (1974) de Marissa Garrido (QEPD), después de anunciar las participaciones y regresos de actores que han dejado huella en diversos proyectos, suma más actores de todo tipo a su prometedora historia.

Los primeros revelados en este nuevo grupo de actores que se suman a "Mi Secreto" (2022) son Eduardo Palacios y Laura Vignatti, quienes vienen de participar recientemente en telenovelas como "La Mexicana y el Güero" (2020-2021) y "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022) y en el caso del actor, de "Quererlo Todo" (2020-2021) y "Contigo Sí... Por Siempre" (2022).

La joven actriz Ana Paula Martínez que debutó como protagonista en "Vencer el Pasado" (2021) de Rosy Ocampo para Televisa Univisión, junto a Angelique Boyer, Erika Buenfil y Arantza Ruiz, también se une a "Mi Secreto".

Luis Fernando Peña, quien debutó hace más de veinte años en la cinta mexicana "Amar Te Duele" (2002) con Martha Higareda y Ximena Sariñana, y últimamente trabajó en "Médicos, Línea de Vida" (2019-2020) como Leonardo, tendrá una nueva oportunidad en los melodramas de Televisa.

La cantante de origen sinaloense que tiene un lugar en Spotify y ahora actriz Rocío Reyna, es otra de las integrantes de "Mi Secreto".

Y tras traer de nuevo a recordados actores como Karyme Lozano y Eric del Castillo, así como a Fernando Ciangherotti o Arturo Peniche, Carlos Moreno Laguillo trae de nueva cuenta a los foros de televisión a la primera actriz Alma Delfina, a quien no se le veía desde 2007, cuando dio vida a Rosa Nieto Vda. de Linares en "Bajo las Riendas del Amor".

Este 2022, todos ellos se unen a los protagonistas de la tele serie "Mi Secreto" que es una producción de la Fábrica de Sueños, así como Chris Pazcal, Priscila Solorio, Adrián Escalona, Susana Jiménez y Ruy Rodríguez Gaytán -hermano de la actriz, cantante y bailarina Biby Gaytán-.

El primero en compartir dicha información fue el periodista independiente Chema Cortés a través de su sitio novelero @noveleandomex de Instagram.

