Estos actores podrían sustituir a Eleazar N en La Mexicana y el Güero

Luego de que se diera a conocer el trágico hecho que envuelve a la vida del actor Eleazar Gómez, quien interpertaba al Doctor Sebastián de la Mora "Bastian" en la telenovela "La Mexicana y el Güero", la producción de Nicandro Díaz, envió un comunicado el pasado 10 de noviembre, en el que informaba que ni Televisa, ni el melodrama aceptan ningún tipo de violencia.

Motivo suficiente para pensar en sustituir al personaje del actor que actualmente enfrenta un proceso legal, por lo que ya empezó a hacer el casting para ver quién será la pareja de Diego Torres (Sian Chiong), puesto que ambos forman una pareja gay.

Fue en las instalaciones de Televisa San Ángel, donde se dieron cita los actores que podrían sustituir a Eleazar en el melodrama; entre ellos figuraron Ferdinando Valencia, Juan Pablo Gil, Michel López, Ruy Cenderos y Martín Barba.

Y mientras Sian Chiong dijo que le dará todo el apoyo al actor que se integre al melodrama para ocupar el espacio de Eleazar, los involucrados hablaron un poco de lo que significa para ellos hacer el personaje del Doctor Sebastián de la Mora.

Ferdinando dijo que es gran reto porque la telenovela ya va muy avanzada y tendrá que acoplarse a todos los personajes: "Es un proyecto ya iniciado, yo no quiero caer como actor en lo que es la imitación. Y agregó: "Lo de la pareja gay no me causa ningún conflicto".

Por otro lado, Juan Pablo Gil también expresó su percepción sobre el personaje: "Él está enamorado de Diego y es algo muy interesante, que nunca me había tocado interpretar, entonces si tengo la oportunidad se va a hacer con todo el respeto del mundo".

Mientras que Chiong dijo en entrevista para Las Estrellas.tv, que la salida de Sebastián podría darle un poco de problema, pues ya estaba acostumbrado a Eleazar. "Sí me siento diferente, es conectar con alguien nuevo, es acostumbrarse con una nueva conexión", indicó.

Y como Lolita de la Mora (Rocío Banquels) -mamá de Sebastián-, la actriz tuvo que estar presente en el casting-, así mismo dijo que ella desea que se quede el que cubra el perfil del persoaje, no a demostrar quién es mejor actor.

"El show debe de continuar, la vida sigue su curso y pues tenemos que sacar adelante esta producción de Nicandro Díaz, que de estos grandes actores, algunos con mucha experiencia, algunos con apenas, salga el mejor que pueda llenar ese hueco", finalizó.

