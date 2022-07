Esther y Jerónimo se encuentran por primera vez y se cuentan sus penas en Vencer la Ausencia

Tras la traición de Lenar (Laura Carmine) por confesar a Jerónimo (David Zepeda) que desde hace cinco años tiene una pareja, éste se ve en la necesidad de pensar en regresar a Estados Unidos, donde ha vivido los últimos 15 años de su vida; pues tuvo que tomar esa decisión de aventurarse al sueño americano para poder mantener a su familia; pero una decisión lo hace cambiar de repente y decide quedarse en México en la telenovela "Vencer la Ausencia" (2022).

Pero antes, Esther (Mayrín Villanueva) propició el primer encuentro entre ella y Jerónimo, debido a que ella todavía no puede terminar de aceptar que su hijo Iván (Andrés Vázquez) ya no está con ella; tanto así que tras recibir una llamada de Jerónimo, le pidió verse con el fin de que le platicara todo o lo que sabe y vio del accidente en el que murió su hijo.

En su primer encuentro, Esther le cuenta todas las penas que ha sufrido desde que su hijo Iván murió, mientras que él también le revela que su hijo estaba vivo antes del incendio del camión; por lo que Jerónimo no puede irse tras entregarle la placa de Iván, pues se siente con la obligación de contarle para que salga de dudas.

Jerónimo recuerda las imágenes de los últimos instantes de vida de Iván, cuando lo vio con una parte del camión encajado en el abdomen y con el cinturón de seguridad tan atorado por el impacto del choque, que no lo pudo desabrochar, y segundos antes del incendio, fue que Iván perdió la vida, por lo que le cuenta a Esther que su hijo no murió por el incendio, sino por el impacto del camión.

Esther le agradece por entregarle la placa, pues le revela que no tiene idea de cuánto bien le hace tenerla y que está satisfecha de saber que su hijo no sufrió al momento de la explosión. Una vez más, Jerónimo intenta levantarse e irse debido a que tiene un vuelo programado a Estados Unidos, pero Esther sin saber nada de él, lo detiene una vez más para agradecerle que haya querido ayudarlo.

Esther le cuenta a Jerónimo que su hijo era un chico que siempre le había dado alegrías pues era muy buen estudiante y estaba por irse de intercambio a Estados Unidos. Jerónimo le comenta que aunque debe ser muy duro para ella recordarlo, parece que le hace muy bien hablar de él, pues se le ilumina la cara al hacerlo y ella le dice que no se había podido desahogar bien. Jerónimo le dice que necesitaba un desconocido para hacerlo y ambos sonríen.

Y todavía más para no dejarlo ir, ella le pregunta si él tiene familia, éste le cuenta que justo el día del accidente él venía de Estados Unidos para ver a su familia después de 15 años, y aunque el recibimiento de su familia no ha sido como él esperaba, se siente orgulloso de ver a sus hijos hasta donde han llegado.

Esther le da ánimos de que al menos él todavía puede convivir con sus hijos, y le agradece por el tiempo que estuvo escuchándola, sin embargo, espera no haberlo aturdido con sus penas y Jerónimo se porta como todo un caballero.

Pero esa plática lo podría haber hecho cambiar de opinión y hacer o impensable más tarde. Jerónimo llega al aeropuerto y momentos antes de pasar al mostrador de a aerolínea, se arrepiente y se sale de la fila. Contento y decidido de regresar a casa a recuperar a su familia pese a la confesión que ya le ha hecho Lenar sobre que tiene otra pareja, él no espera más y va por todo.

Pero cuál es su sorpresa que al llegar a su casa, el primer sorprendido de verlo de nuevo es su hijo mayor, quien le pregunta qué hace ahí de nuevo. Jerónimo se apresura a entrar y cuando menos piensa ve a Donato Gil (Agustín Arana) consintiendo a sus familia con un pastel azteca para cenar en familia, pues él es la pareja de Lenar desde hace cinco años y en ese momento lo descubre Jerónimo.

Además de todo, sufre una fuerte indignación, pues fue el propio Donato quien le tendió la mano a Jerónimo cuando éste dicidió salirse de la casa de su esposa y sus hijos tras los malos tratos que le daban por su ausencia durante 15 años, y él lo alojó en su hotel por unos días sin cobrarle ni un peso.

Para seguir viendo más de "Vencer la Ausencia", no te pierdas esta noche el capítulo número 8 y el resto de la historia de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal del las Estrellas.

