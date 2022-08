Esther y Jerónimo podrían vivir juntos y Ana Sofi se le va encima a Julia en Vencer la Ausencia

Esther (Mayrín Villanueva) corre a su mamá, Doña Claudia (Silvia Mariscal) tras descubrir que le dijo mentiras sobre un trabajo en Guadalajara y suponer que fue ella quie le pidió a Flavia (Nailea Norvind) que le perdonara la deuda si ella lograba sacarla del departamento donde vive en la telenovela "Vencer la Ausencia".

Ahora, Esther, quien ha investigado con un abogado si tiene las de perder o ganar tras la advertencia que le ha hecho Flavia sobre dejarlo, ahora ella le pedirá encarecidamente a su amigo Jerónimo (David Zepeda), que acepte rentar el inmueble (aprovechando que Flavia no lo conoce ni sabe que ellos dos se conocen), con la finalidad de que ella se pueda seguir viviendo el departamento y salga bien librada de toda demanda que Flavia le pudiera imponer ante las autoridades.

Y en caso de que Jerónimo acepte, esta relación de amistad y de hablarse de "usted", podría dar un segundo paso, pues inevitablemente, pasaría lo inesperado una vez que Esther y Jerónimo vivan bajo el mismo techo y compartan una vida como roomies.

Por otro lado, tras literalmente estar varados en Querétaro porque Dani (Mariano Soria) -hijo de Julia (Ariadne Díaz)- se enfermara de meningitis, Ángel (Danilo Carrera) se enfrenta a un problema con su novia Ana Sofía Ordax (Mariluz Bermúdez), luego de que la humilló dejádola plantada en el evento que ella organizó para la pedida de mano.

Y el problema no acabará ahí para él, pues tras el cuantioso préstamo que le hizo el padre de su novia para que pudiera salir adelante con los gastos de Transportes Funes, Ángel tendrá que enfrentar esa dura realidad tras haberle advertido que lo único que quería es que hiciera feliz a su hija. Ahora Ana Sofi está muy indignada y no lo quiere ver ni en pintura.

Y Gina Miranda (Fernanda Urdapilleta) que es hermana de Julia y fiel seguidora de Ana Sofi en redes sociales, fue quien le dio la noticia que por andar con ella, Ángel no llegó a su fiesta de compromiso para perdir la mano de su novia, lo que podría terminar en que Ángel empiece a ver con otros ojos a Julia, pues además de buscar junto a ella a Misael (Marcos Montero) por cielo, mar y tierra, debido a que se dice que él se robó una fuerte cantidad de dinero y huyó con con él, ahora Ángel y Julia han hecho mancuerna y hasta ya le hizo la oferta de que entre a trabajar a la empresa.

Las cosas, aunque van mejorando con sus hijos, no han sido de todo buenas para Jerónimo, sin embargo, ha podido lograr un acercamiento con Adair (Federico Porras Jr.), el menor de los dos y el que estaba más renuente a intentar llevarse bien con su papá. Pues ahora, hasta lo acompañó a ver preparatorias para que él se inscriba y tras estar todas muy caras, Jerónimo le sugiere que estudie la preparatoria abierta, a lo que el chico accede y hasta Jerónimo se inscribirá, terminando como los grandes cuates.

Celeste (Alejandra Barros) sigue sospechando de Rayo (Maria Perroni Garza) debido a que sigue creyendo que ella está viviendo en el departamento en el que vivía con su mamá Margarita (Mariana Garza), y le cuenta a su marido Braulio (Alexis Ayala) que vio indicios de que ella no se ha ido, pero su marido le pide que mejor se enfoque en su cita con la neuróloga y en cuidarse durante su embarazo.

Por otro lado, Rayo está siendo mal aconsejada por su amiga Matilde (Nicole Reyes), quien le sugiere que se vaya a las zonas ricas de la ciudad y se meta a comer a las casas de los milloarios, pero ella no acepta. Y por si fuera poco, le envía un mensaje de voz al número de su madre, diciéndole sarcásticamente que gracias por dejarla tan sola y hasta felicitándola. Inclusole comunica que va a tener que dejar el departamento el que vivieron tanto tiempo porque lo van a rentar.

Diana Palacios Periodista

