Esther y Jerónimo más unidos y Ana Sofi se venga de Julia en la web en Vencer la Ausencia

Tras volverse Margarita Rojo (Mariana Garza) todo un tema de conversación entre las protagonistas de "Vencer la Ausencia" y otros personajes, Esther (Mayrín Villanueva descubre que ella fue empleada de Transportes Funes y se lo comunica a Julia (Ariadne Díaz), otro secreto más que se llevó a la tumba y que ha indignado a sus amigas en la historia, pues no era quien decía ser...

Por otro lado, Braulio (Alexis Ayala) está tratando de meterle malas ideas en la cabeza a Ángel Funes (Danilo Carrera) sobre Julia y el dinero que sospechosamente recibió anónimamente, pero además de estar enamorado de ella, él confía ciegamente en su honestidad.

Y Esther, no quiere la ayuda de Braulio para seguir investigando asuntos que tengan que ver con Margarita, pues de sobra sabe que él no le ayudaría en nada porque simplemente no la tolera, ni porque ha sido amiga de su esposa Celeste (Alejandra Barros) por años.

Ana Sofi se venga de Julia en redes sociales

Tras haberse visto en la necesidad de tener que aceptar que Ángel la cortó, asumiendo que fue por una mujerzuela refiriéndose a Julia, Ana Sofi Orfdax (Mariluz Bermúdez), la quema en redes sociales, hablando mal de ella, de sus productos que vende y de que es una de esas mujeres que acostumbran a ganarse el cariño de hombres que tienen compromiso.

A través de su cuenta de Pikgraf (Instagram) les ha dicho a sus seguidores a quienes llama Ana Sofi Lovers o "sus pececitos" que también les compartirá el vídeo del momento en que el que fue agredida verbalmente por Julia, mostrándola ante todo el mundo, como lo peor. Pero en eso llega Gina Miranda (Fernanda Urdapilleta) -la hermana de Julia-, y se entera que ella ha subido dicha campaña de desprestigio debido a que ella sabe que Julia es la mujer por la que la dejó ya que le encontró unos mensajes en su celular en los que según ella, Julia se le ofrecía a Ángel.

Nadie sabe lo que tiene...

Luego de que sus hijos Ebenezer y Adair (Daney Mendoza y Federico Porras Jr.) han limado asperezas y se llevan tan bien con su papá Jerónimo (David Zepeda), Lenar (Laura Carmine) ya empieza a ver que encaja muy bien el dicho de "Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido". Pues ahora que él vive con Esther y han hecho creer a todo el mundo que son pareja, Lenar no puede ocultar la incomodidad que le causa que Jerónimo haya encontrado muy rápido su supuesto reemplazo, cuando ella fue la primera que lo mandó a volar, pues cuando Jerónimo regresó de Estados Unidos, tras quince años de estar trabajando allá, ella le dijo que ya no quería nada con él, pues ya tenía otra pareja, Donato Gil (Agustín Arana).

Esther, su mamá Doña Claudia (Silvia Mariscal) -que está de visita- Jerónimo y sus hijos, cenan en familia en el departamento donde vive la pareja y Adair le hacer ver que él también quiere aprender a cocinar, pues y se dio cuenta de que así fue como conquistó a Esther.

Lenar demuestra su enojo porque Adair se le pasó todo el día con su papá y Donato y Eebenezer coinciden en que está celosa de Esther pero ella pone de pretexto que lo que le molesta es que descuide su trabajo en la lavandería.

Esther y Jerónimo más unidos que nunca

Adair se mete por curiosidad a la recámara que era de Iván (Andrés Vázquez), hijo de Esther y ella lo sorprende, pero en la charla, ella le regala una playera que era de su hijo y no alcanzó a estrenarla. Él la acepta con gusto y Jerónimo siente pena pero valora el hecho de que le haya regalado a su hijo una cosa que era de Iván.

En tanto, Esther le pide ayuda a Celeste para reunir los documentos de Rayo (María Perroni Garza) para intentar solucionar su situación en la secundaria, pues tras morir su madre ella interrumpió sus estudios. Por la noche, Esther y Jerónimo estrechan su relación tras una plática a puerta cerrada y ella le deja ver su impotencia tras descubrir que su hijo podría haber tenido una relación con Margarita.

Flavia piensa que Máximo puede ser el papá de Rayo

Luego de que Rayo y Teo (Luca Valenttini) han descubierto que Máximo (Felipe Nájera) podría ser el papá de ambos, ellos idean practicarle una prueba de ADN para comprobar si sus sospechas son ciertas. Y más tarde, Flavia Vilchis (Nailea Norvind) cacha a su hijo que ha comprado un kit atávico (el que se construyó en "Vencer el Pasado" -2021-) para dicha prueba.

Flavia discute con el niño y le exige que le explique qué fue lo que compró en la farmacia. Más tarde sorprende a Máximo en la oficina y le pregunta si tuvo un romance con Margarita, evidenciándolo con sus compañeros de trabajo...

¿Será que Máximo sí tuvo una relación sentimental con Margarita y que es papá de Rayo?

