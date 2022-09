Esther y Jerónimo duermen juntos y Silviano es quien desapareció a Misael en Vencer la Ausencia

El capítulo 32 de la telenovela "Vencer la Ausencia" estuvo plagado de grandes revelaciones, como el hecho de que Ángel Funes (Danilo Carrera) ya descubrió que, quien lo mandó golpear fue Silvano Ordax (Eugenio Montessoro) debido a que no quiere casarse con su hija Ana Sofi (Mariluz Bermúdez) y porque no quiere asociarse con él en los negocios. Pero ni con todo eso, él va a dejar de seguir sus sueños después de conocer a Julia Miranda (Ariadne Díaz).

Quien por un lado ha puesto un alto a los insultos de Celeste (Alejandra Barros) en una discusión de "amigas", tras señalar de nuevo a Misael Valdez (Marcos Montero) -su esposo-, como el responsable de todo lo que está pasando, y por otro, ha demostrado sus 'celos' por enterarse que tras haber terminado con su novia, Ángel está de nuevo con ella.

Y claro, ésta busca su lugar a un lado de Ángel, tras descubrir que fue Julia, la mujer por la que Ángel decidió terminar su relación de varios años con ella, a quien en realidad no amaba... Y si este episodio estuvo muy revelador, el número 33 no se quedó atrás.

Ana Sofi se va del departamento de Ángel

Y es que, mientras Jerónimo (David Zepeda) ha apoyado con todo a Esther (Mayrín Villanueva) para que ella no perdiera su departamento en el que ha vivido tantos años, la solución ha sido fingir que son pareja, por lo que ahora, con la inesperada visita de su mamá, ¡ya hasta han tenido que dormir juntos!

Pero no todo es felicidad y complicidad, pues Ana Sofi no la está pasando nada bien luego de que Ángel puso fin a su historia de amor, y ella decide irse del departamento y le reclama a Ángel que si no la va a detener, pero él es lo que busca, que se vaya para no tener ese compromiso de tener que casarse con ella.

Esther y Julia dudan de la reputación de Margarita

Julia y Esther van a ver a Celeste y le reclaman que permitiera que Braulio (Alexis Ayala) -su esposo-, haya denunciado a Rayito (María Perroni Garza) a Servicios Familiares y ella les restriega que ahora sí muy preocupadas, pues por meses no se interesaron por saber de la niña tras la muerte de su mamá Margarita (Mariana Garza), pero ellas tienen argumentos muy válidos para defenderse; Esther estaba en su duelo por haber perdido a su hijo Iván (Andrés Vázquez), mientras que Julia se dedicó a buscar a su marido.

Además, Julia les cuenta que a Rayo ya se le metió en la cabeza averiguar quién es su papá y que hasta piensa que es Misael gracias que en un de las recetas de cocina que escribió su mamá, había una dedicatoria para él y como ella ya no cree en Misael, pues ahora ya no sabe ni qué pensar.

Pero lo que siente es que lo que la niña quiere es encontrar a su papá, pues está ávida de cariño paternal, quiere sentirse dentro de una familia. Pero Esther remata diciendo que cualquier cosa puede ser verdad, pues ella se enteró de que su hijo tenía algo "privado" con Margarita y las otras no dan crédito.

Margarita y Misael, el principal tema de conversación

Las tres amigas siguen la con la charla e Margarita en quien ya no creen que todo lo que le haya dicho en vida sea verdad, pues Celeste les revela que se enteró que cuando fue a Nuevo Laredo, ni siquiera fue a visitar a 'su prima' Cuca y por otro lado, Braulio ayudó a rastrar su celular y apareció en Estados Unidos, por lo que suponen que lo puede tener Misael.

Esther insiste en buscar más cosas sobre ella ahora que han descubierto sus mentiras, pues quiere saber si realmente tenía algo con su hijo, y se aprovecha de la buena voluntad de Máximo -Felipe Nájera- su ex marido, para pedirle las llaves de su bodega e ir a averiguar si encuentra algo; pues todas creen que Margarita no era lo que decía ser.

Por su parte, Julia les cuenta que es posible que Misael se encuentre escondido en un lugar de Estados Unidos, pero ya no piensa meter las manos al fuego por él y le contará todo a la policía, aunque necesita tiempo porque no sabe cómo le va a decir a su hijo Daniel (Mariano Soria) todo lo que estás pasando.

Rayo piensa que ha encontrado una pista sobre su padre

Esther logra entrar a la bodega de Máximo a buscar alguna pista que le aclare sus dudas sobre su hijo y Margarita, mientras que Rayo y Teo (Luca Velenttini) leen un recetario que escribió Margarita, en el que encuentra la palabra MÁXIMO, así, en mayúsculas y resaltada, varias veces en dichas recetas, por lo que ambos piensan que Máximo, el padre de Teo, también es papá de Rayo debido a que tuvo su historia de amor con Margarita; Rayo no lo puede creer mientras que Teo se decepciona todo.

¿Quién será el papá de Rayo? para descubrirlo, no te pierdas la telenovela "Vencer la Ausencia" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

