Esther recupera las pertenencias de su hijo y Ángel se enamora de Julia en Vencer la Ausencia

Las situaciones entre uno y otro personaje en la telenovela "Vencer la Ausencia" (2022) -cuarta telenovela al hilo de la franquicia "Vencer"- de Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión, están teniendo inesperadas conexiones que conllevan a encontrar el principio y el fin del nudo que se ha hecho tras el terrible accidente que ha marcado la vida de varios de los personajes.

Haciendo una recapitulación, son ocho familias las que han visto obstaculizadas sus vidas para seguir adelante pero al mismo tiempo se van entrelazando unas con otras; Esther (Mayrín Villanueva) sufre la pérdida de su único hijo y se resigna a separarse del lugar donde vivió con el por 18 años.

María del Rayo (María Perroni Garza) perdió a su madre Margarita Rojo (Mariana Garza) y a sus 14 años, está viviendo literalmente una pesadilla por estar enfrentando esa pérdida, solita. Pero Celeste (Alejandra Barros), una mujer dulce y amable, quien era una gran amiga de Margarita, verá por su hija pese a que su esposo Braulio (Alexis Ayala) no la apoya en esa idea.

Esther se sorprende de ver las pertenencias de su hijo

Y Julia Miranda (Ariadne Díaz) es la más señalada por pagar en vida por un crimen del que ella no tuvo la culpa, pues su marido fue el responsable, no sólo de quitarles la vida a Margarita e Iván, sino de desaparecer una fuerte cantidad de dinero y en el capítulo número 23, aún no se da con el paradero de éste, quien parece, está vivo. Y es que ha recibido señales a través de redes sociales de que él en realidad sigue vivo y todo podría indicar que ese perfil de Amibook (Facebook) podría ser de él.

Esther recupera sorprendentemente las pertenencias de su hijo Iván (Andrés Vázquez), que fueron encontradas por Ángel Funes (Danilo Carrera) en el vehículo que Misael Valdez (Marcos Montero) -el responsable del accidente en el que él murió- dejó en la sucursal de Transportes Funes en Laredo, Tx. en Estados Unidos.

Esto, luego de que ella entrara a trabajar a Trasportes Funes como secretaria de Ángel -recomendada por Julia-, y ella le explicara que es mochila y su contenido son de su hijo Iván, lo que le dará oportunidad a seguir investigando qué es eso que él se llevó a la tumba y no le pudo decir. Ángel no sabía si entregarla a las autoridades pero cuando vio a Esther tan deprimida, prefirió darle las pertenencias del chico a ella.

Don Homero vuelve a tener otra crisis

En su obsesión por querer cuidarla, Celeste ha hecho explotar de coraje a Rayo, pues la niña se siente limitada por ella tras buscar su bienestar, pero recapacita y le pide perdón, pues aunque sabe que no es su mamá, reconoce que se ha portado muy grosera.

Por otro lado, don Homero Funes (David Ostrosky), padre de Ángel, tiene otra crisis mientras está en su casa y no hay quien lo atienda, pues su hija Mirna (Adriana Llabrés) anda con su amiga y cuñada Ana Sofía (Mariluz Bermúdez) y Armando, el enfermero que lo cuida, fue a ver al padre de Ana Sofi, pues es su chivo expiatorio quien le da santo y seña de lo que pasa en la casa de los Funes.

Ángel le confiesa a su papá que está enamorándose de Julia

La convivencia entre Ángel y Julia se está haciendo cada vez más cercana y tras verse para contarle que ella ha tenido un reencuentro cercano con su marido y él contarle a ella que se trajo las pertenencias de Iván, le comunican a éste que su padre entró en una crisis de pérdida de memoria y que necesita ir rápido a su casa.

Julia se ofrece a acompañarlo y hasta le dice que le puede ayudar con él, éste acepta y cuando Don Homero la conoce, queda encantado con Julia, y más cuando ella le prepara un caldo de pollo para que él coma, pues luego de conocerla, no le queda ninguna duda que ella es la mujer que quiere para su hijo.

En una conversación a parte, Don Homero le insinúa a su hijo que él sabe que está enamorado de Julia y él le confiesa que así es, pero que por respeto, ha querido llevar las cosas con calma; aunque su confesión le podría traer serios problemas ya que detrás de la puerta lo escucha Armando y de inmediato se lo comunicará a suegro de Ángel.

Jerónimo y Esther se burlan de Flavia

Jerónimo sorprende a Esther visitándola en su departamento, pues está pensando qué hacer para que no parezca que ella le vendió todos sus muebles y hasta ahora, le han podido esconder a Flavia Vilchis (Nailea Norvind) que vivirán juntos. Jerónimo le propone a Esther llevarse los muebles que "no le compró" a su antigua casa, con su familia, para hacer la faramalla de que Esther se va a ir del departamento a fin de mes, como se lo ha hecho ver a Flavia.

Celeste y Braulio ya de han dado cuenta con qué clase de adolescentes se junta Rayo, por lo que esculcan entre sus pertenencias para quitarse la duda sobre si ella está consumiendo drogas y pese a que Braulio se opone, ella le propone adoptarla, pues además de que la quiere mucho, se siete en deuda con Margarita, quien fue su amiga desde la preparatoria.

Flavia traiciona a las protagonistas

Desde hace tiempo, Flavia está cobrándoles la deuda que Esther, Julia, Margarita -y si no fuera porque Braulio ya pagó lo de Celeste-, ella también estaría en su lista, pues tiene "en mente" un negocio y necesita dinero para echarlo a andar. Pero cuál va siendo la sorpresa de todas, que una vez que reunió el dinero de donde pudo, compró un camión para vender comida, así como lo tenían pensado hacer ellas, por idea de Margarita.

Y es que, las cuatro amigas Esther, Julia, Celeste y Rayo, se reúnen después de algunos días al exterior de la unidad habitacional en la que viven y de repente se aparece Flavia, quien pasa entre medio de ellas y se cruza la calle para recoger las llaves de su food truck (camión para vender comida), y por supuesto, todas se quedan "de a seis".

