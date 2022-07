Esther cae en una profunda depresión tras aceptar la muerte de su hijo en Vencer la Ausencia

Tras convencerse de que su hijo Iván (Andrés Vázquez) ha muerto, Esther Noriega (Mayrín Villanueva) se remonta al pasado y recuerda la vez que estaba con el niño (interpretado por André Sebastián González) en el exterior de la unidad habitacional que ocupan desde hace más de catorce años, momento en el que conoce a una de sus mejores amigas, Margarita Rojo (Mariana Garza), quien acaba de fallecer en un trágico accidente de carretera junto con su hijo. Y en ese recuerdo también estaba presente la malvada de Flavia Vilchis (Nailea Norvind) y su ex esposo Máximo Camargo (Felipe Nájera), que por cierto les anuncia (tras ver a Margarita embarazada), que ella tendrá un bebé de Máximo, el ex marido de Esther, en "Vencer la Ausencia" (2022).

Pero volviendo a la triste realidad del presente, 14 años después, Esther se resiste a aceptar que su hijo ha muerto y tiene una última esperanza de que no sea así ya que están esperando los resultados de las pruebas de ADN que le hicieron en Matehuala, San Luis Potosí, lugar donde sucedió el trágico accidente que cambió para siempre la vida de todos.

Misael Valdez (Marcos Montero), que era quien conducía el camión es el único del que no se sabe nada, y tanto Julia Miranda (Ariadne Díaz) -su esposa-, quien está un poco más calmada que Esther, pide a la autoridad que le ayuden a encontrarlo.

Lee también: Tras una discusión, Rayo lamenta la muerte de su madre en Vencer la Ausencia

Todos en busca de Misael

Pero no es la única interesada en encontrarlo, pues Ángel Funes y Braulio Dueñas (Danilo Carrera y Alexis Ayala), quienes le habían confiado en él para que les entregara una fuerte cantidad de dinero que era un préstamo que pidió Don Homero Funes (David Ostrosky) a un hombre 'pesado' y de armas tomar de Laredo, TX (EE.UU.), pero Misael está desaparecido, nadie sabe nada de él. Pues puede ser que haya alcanzado a huir antes de que el camión explotara o bien, se hubiera muerto calcinado junto a Iván tras la trágica explosión.

Por su parte, Celeste Machado (Alejandra Barros), hace lo suyo e investiga en el departamento de su amiga Margarita, algún dato que la lleve a encontrar a algún familiar de ella, pues ahora hay que reclamar el cuerpo y determinar qué va a pasar con María de Rayo (María Perroni Garza), la hija de Margarita que ha quedado huérfana, pues de su padre, a quien Margarita le había dicho en una de las últimas conversaciones que tuvo con él, que ya le iba a decir a Rayito quién era el hombre que la engendró, pues ya no aguantaba tanta presión de su hija adolescente.

Flavia, quién está "ayudando" a Celeste inyectando su veneno con cada cosa que pasa en torno a la triste situación que viven, logra saber que Margarita era originaria de Torreón, Coahuila, y pese a que estudió la preparatoria en CDMX, su vida se le iba en viajar de Torreón a Guadalajara y la Ciudad de México, hasta que llegó el momento de que se quedó ahí por siempre. Y Celeste confiesa que nunca supo quién es el papá de Rayo.

Julia y Máximo siguen en espera de los resultados de ADN en el Ministerio Público de Matehuala, SLP, y éste le pide que le ayude a convencer a Esther de regresarse a México, pues no quiere que su ex esposa sufra más cuando se entere que esas pruebas corresponden a su hijo.

En tanto, Celeste le pide a Rayo que trate de recordar algún familiar ya que necesitan localizar a alguien para los trámites que siguen. La niña le revela que tiene una tía de nombre Cuca en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Flavia no se queda con las ganas y le pregunta si en realidad no sabía nada de su pasado y ella le dice que su mamá le iba a contar todo cuando ella cumpliera sus 15 años.

Con tal de saber la verdad, Flavia le propone a Celeste que ella puede ayudar a que localicen a la tal prima Cuca de Margarita, a través de la alcaldía, con la esperanza de que sirva de algo todos los años que ella trabajó como jefa de secretarias.

Jerónimo se topa con pared con su familia, pues no es bienvenido

Por otro lado, Jerónimo Garrido (David Zepeda), quien acaba de llegar de Estados Unidos, es bordado por un delincuente que le roba su celular, él trata de alanzarlo pero como es de esperarse, no obtiene éxito. En eso, se acerca Donato Gil (Agustín Arana), quien sin tener idea alguna, es la nueva pareja de Lenar (Laura Carmine), a quien Jerónimo viene dispuesto a recuperar después de 16 años de estar lejos de su familia en Estados Unidos, y hasta piensa que el delincuente le hizo un favor ya que el celular lo ocupaba sólo para tener contacto con su familia, pero ahora que ya está con ellos, y no lo ocupa. Y justo en ese momento, Esther trata de localizar a Jerónimo para pedirle más detalles del accidente de su hijo, pues a esas alturas, todavía cree que está vivo, pero nadie le contesta, ni el delincuente que le robó el teléfono.

Ángel y Braulio llegan al Ministerio Público a preguntar sobre el accidente para saber qué pasó con Misael y el dinero que traía, justo cuando Julia y Esther salían del mismo, y aunque Braulio las conoce por ser las mejores amigas de su esposa Celeste, no las vio. Flavia está tratando de localizar a Cuca, la prima de Margarita y cuando su hijo Teodoro (Luca Valenttini) llega de la escuela, ésta le suelta de sopetón que Margarita murió, que Rayo quedó huérfana y que Iván -su medio hermano-, también pasó a mejor vida. A él quien el preocupa es su papá por el dolor que está sufriendo pero Flavia le dice que pronto se recuperará, pues a los hombres se le pasa el dolor muy rápido.

Ángel le reclama a Braulio el hecho de que le haya confiado a Misael -que era un empleado que no tenía mucho tiempo de haber entrado a trabajar a Transportes Funes y que fue recomendado por el propio Braulio-, que por qué permitió que él manejara ese asunto tan delicado pero Braulio le dice que fue su papá quien tomó esa decisión, pues él no es ni su enfermero ni su pilmama, Ángel se disculpa. En eso le llama su papá y le sugiere que vayan con los prestamistas, pues seguramente fueron las últimas personas con las que Misael tuvo contacto antes de su desaparición.

Jerónimo no la está pasando nada bien con su familia, pues todo se le va en reclamos de sus dos hijos Adair (Federico Porras Jr.) y Ebenezer (Daney Mendoza), quienes no terminan de aceptar que su padre ha regresado y por más que éste se esmere en agradarles, no logra conseguirlo, pues ellos todavía sufren los estragos de su ausencia desde hace 16 años que se fue a vivir el sueño americano a Estados Unidos. Incluso busca recuperar el tiempo perdido con su esposa pero ella ya no siente nada por él y lo rechaza categóricamente, mandándolo a dormir al sillón de la sala, pues le pide que se centre en la realidad y no está de acuerdo con la idea de que él quiere celebrar a lo grande sus 25 años de matrimonio.

Ángel y Braulio van a buscar a los prestamistas y se encuentran con gente muy pesada, y el mero mero, no quiere cambiar los términos de contrato, pues a él no le interesa lo que pasó con el dinero, y no piensa darles más tiempo del que había pactado con Don Homero, para que los Funes salden su deuda con él.

Julia y Esther regresan a México y ella se pone a buscar entre los contactos de su hijo una pista más que lo lleve a tener más claro cuál fue su última señal de vida, pues sigue resistiéndose a creer que Iván ha muerto. El cuerpo de Margarita será reclamado por una pariente de ella y Máximo se quedará a acompañarla en el proceso.

Julia y Esther se reúnen en el departamento de Margarita donde Celeste está cuidando de Rayo, y aterrizan en un momento de dolor y de no creer todo lo que están viviendo, pues las cuatro tenían la ilusión de echar a andar el negocio de comida de su vida, pero tras el trágico accidente, todo cambió. Rayito las escucha desde su recámara, luego de haber lamentado terriblemente la muerte de su mamá sin haberle dicho cuánto la quería, pues esa es una culpa, una herida abierta que va a tardar mucho tiempo en sanar. Todas apapachan a Rayo y muestran su unión, la más evidente.

La negación a aceptar la muerte de su hijo

Braulio le demuestra a Ángel su arrepentimiento por haber recomendado a un hombre que apenas conocía pero éste le hace saber que él no podía adivinar cuál iba a se su comportamiento. Mientras tanto Esther está en su departamento y encuentra los tenis de su hijo mientras lo recuerda de nuevo como niño, y lo pero viene después cuando llega Máximo con las cenizas de Iván, y ella piensa que es o Margarita o Misael, pero ya no hay duda, la persona que murió fue Iván su hijo y Esther cae en una profunda depresión cuando ve que ya no hay marcha atrás, queriendo devolver el tiempo para ver a su hijo de nuevo.

Ángel busca a Julia

Braulio le informa a Ángel que no hay noticias sobre Misael, y éste le pregunta por Julia, la esposa de él, para ir a hablar con ella, pues necesita saber si ella ya tuvo contacto con él y sin esperárselo, será su primer contacto con ella, que indica que podría enamorarse de ella sin pensarlo. La situación fuerte en el departamento de Esther es cundo Máximo le dice que esas cenizas que trae no son ni de Misael ni de Margarita, sino de su hijo Iván, pero ella sigue resistiéndose a creer que su hijo ya no está entre ellos y entre en una terrible depresión.

Celeste recibe una llamada de Braulio y ella le hace saber que quiere proteger a Rayo pero su marido le dice que la niña no es su responsabilidad y le recuerda que ya han iniciado el proceso de un tratamiento de fertilidad para tener un bebé. Jerónimo va a conocer la lavandería que por años ha manejado su esposa Lenar y en eso llega Donato, el hombre que apareció el día que le robaron el celular. Éste le hace saber que su cara le era familiar debido a que Lenar le había enseñado una foto suya desde hace tiempo diciéndole que él era su marido pero Jerónimo se saca de onda cuando le dice que ni su esposa ni sus hijos tienen fotos de él, o al menos eso parece.

Julia no la está pasando nada bien y la gota que derramó el vaso es cuando Ángel va a buscarla para informarle que lo más seguro es que Misael haya huido con una fuerte cantidad de dinero que era de su empresa. Para ver más de esta historia, no te pierdas "Vencer la Ausencia" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en