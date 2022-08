Esteban cree amar a Paula y Marcia reconstruye el crimen que marcó su vida en La Madrastra

Hugo Lombardo (David Caro Levy) encuentra a su papá con Paula Ferrer (Denia Agalianu) en una situación muy comprometedora en su oficina él le pide respeto tras su actitud irónica. Más tarde, el hijo mayor de Esteban Lombardo (Andrés Palacios) les comunica a sus hermanos en qué situación encontró a su papá pero éste les explica que no ha reemplazado a su madre pero ella es la mujer que quiere para su vida y que la va a llevar al aniversario "luctuoso" de Marcia. Su hermana Lucrecia (Marisol del Olmo) lo cuestiona sobre si vale la pena lastimar a sus hijos por una aventura y él le dice que tiene derecho a ser feliz en el segundo episodio de "La Madrastra".

Por su parte, Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) está feliz porque ya le han otorgado su libertad y le promete a su amiga y compañera de prisión Alba, que cuando ella esté afuera va a ayudarla para salir. Inés Lombardo (Isadora González) se acerca a su hermano y opina que no es buena idea llevar a Paula al aniversario de Marcia.

Lucrecia se entera por Emilia Zetina (Cecilia Gabriela) que es verdad que su sobrina Paula es novia de Esteban pero Lucrecia le sugiere que le diga que no es bienvenida en dicho evento si no se quiere ganar el desprecio de los hijos de Esteban. Él y Paula se ven para cenar y éste le propone matrimonio a Paula pero ella duda en aceptarlo porque no conoce mucho de su vida y él insiste en que ya que estén casados conocerá todos los detalles y finalmente acepta ser su esposa.

Los hijos de Esteban hablan de Paula y Hugo le dice a Rafael (Emiliano González) que es una zorra y no se equivocan, pues tras aceptar la propuesta de matrimonio, lo celebran en su departamento y en cuanto Esteban se va, tocan a la puerta, ella sale pensando en que algo se le olvidó a Esteban y resulta que es otro hombre el que tocaba la puerta Álvaro González (Adrián Di Monte) y tras meterse la cama, ella le dice que ya no no volverán a hacer de las suyas, pues ella ya está comprometida en matrimonio y él se ríe de ella.

Marcia es arropada por su abogado Iñaki Arnella (Alberto Pavón) pero lo único que le pide es que la lleve al hotel donde mataron a Nicolás, pues quiere reconstruir los hechos que marcaron su vida pasando casi veinte años en prisión, mientras que su abogado le paga la colaboración que ha tenido con él para resolver varios casos, pues le segura que si no hubiera sido por su ayuda, nunca hubiera ganado tantos casos.

Lucía (Ana Tena) habla con su papá y le dice que le duele saber que él tiene novia y le restriega que él nunca se ha interesado por su vida, pues ni siquiera sabe si ella tiene novio pero le insinúa que no intente saber sobre ella, si ni siquiera le interesa y éste recuerda cuando él le preguntó a Marcia si Lucía es su hija, y ella le aseguró que sí. Mientras tanto Esteban les pide a sus hijos y hermanas que se den la oportunidad de conocer a Paula y hasta les informa que ya le pidió matrimonio, Lucía se ríe de él en su cara.

Ni sus hijos ni su hermana Lucrecia -la controladora-, creen que sea buena idea que se case con ella, además le cuestionan sobre cuánto tiempo tiene conociéndola. Hugo le dice que acaba de destruir la imagen que él tenía de él pero éste asegura que se va a casar con Paula gústele a quien le guste.

Lucrecia se encarga de organizar el evento del 'aniversario luctuoso' de Marcia ordenando la comida favorita de la supuesta occisa y comprando alcatraces, las flores preferidas de ella, pues finalmente el evento será en honor a ella.

Marcia y su abogado buscan información sobre los hijos de ella pero no han encontrado nada. Y le cuenta a su abogado que Bruno siempre envidiando a Esteban y Donato es un tipo corrupto que siempre ha conseguido el dinero a como dé lugar y le asegura que "el asesino es uno de ellos".

La familia y amigos de los Lombardo se reúnen para celebrar dicho aniversario luctuoso. Hugo hace un brindis por su madre y Lucía lo apoya brindando porque nadie nunca ocupe el lugar de su madre en la vida de su padre.

Marcia logra volver al hotel de Palma de Mallorca donde ocurrió el crimen que marcó su vida y se quedará en la habitación en la que murió Nicolás Escalante (Gabriel Soto) y recorre cada lugar del hotel recordando lo que pasó en su trayecto del bar a la habitación donde se hospedaba con Esteban, su marido.

Se sienta al filo de la cama, tal y como quedó junto con Nicolás al momento de su muerte y descubre que el autor intelectual y ejecutor del crimen pudo haber salido por la puerta del balcón de la habitación.

Esteban encuentra a Hugo con una amiga en el archivo donde trabaja y prácticamente corre a la chica diciéndole que no es necesario que ayude a su hijo y cuando ella se retira, él le grita restregándole que así nunca va a aprender cómo puede dirigir una empresa, pues hay que saber todo y empezar desde abajo.

Lucrecia hace de todo para que Paula no acepte una relación con Esteban, pues lo ama tanto y está tan obsesionada con él (como hermana) que no permitirá que ninguna trepadora se lo arrebate; y Paula es hostigada por Álvaro para que le de dinero, pues es un prángana que sabe cómo vivir de los demás y le pide una fuerte cantidad de dinero si no quiere que Esteban se entere de que ellos tienen algo que ver cuando ella se ha comprometido con él en matrimonio.

Marcia sigue recreando la escena del crimen e investigando paso a paso lo que pudo haber pasado esa trágica noche y descubre cómo fue que asesinaron a Nicolás. Por supuesto, le llama a Iñaki, su abogado y le asegura que ya sabe cómo fue que asesinaron a Nicolás.

