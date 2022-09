Esteban cancela su boda con Paula y ella cita a Marcia en La Madrastra

Las hermanas de Esteban Lombardo (Andrés Palacios) se las ingenian para organizar su boda exprés con Paula Ferrer (Denia Agalianu) y a éste no el gusta nada la idea y menos cuando ve llegar a Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) como una invitada más al evento en la telenovela "La Madrastra", por lo que Esteban la cancela y Paula trata de acercarse a Marcia para hacerse su amiga.

Entre tanto, y tras la reveladora confesión que Emilia Zetina (Cecilia Gabriela) le hizo a Florencia Linares (Martha Julia), sobre que el bebé que perdió hace veinte años era de Nicolás Escalante (Gabriel Soto), ahora piensa que ella es la asesina del hoy occiso.

Por otro lado, Santino González (José Elías Moreno) está muy mal de salud y el médico ha dicho que tiene sus días contados, por lo que éste llama al Notario Público para hacer su testamento y se sorprende de ver a todos los Lombardo presentes en ese momento, pero sabe que todo mundo quiere su dinero.

Esteban no quiere dar el 'Sí' todavía, cancela su boda

Desde que Marcia llegó de nuevo a sus vidas, Esteban no ha podido dejar de pensar en ella y ha tenido varios enfrentamientos por querer recuperar a sus hijos; sin embargo, su presencia y belleza le han movido el piso y tras decirle a Paula que sí se quiere casar con ella, por otro lado, cancela la boda que Lucrecia e Inés (Marisol del Olmo e Isadora González) le habían preparado con el único fin de que no la pospusiera más.

Lucrecia es regañada por Esteban, le prohíbe que maneje su vida

Los invitados se van y luego de hablar con sus hijos para informarle que no se va a casar por ahora con Paula, le llama fuertemente la atención a Lucrecia, a quien le reclama por meterse a su vida, y le prohíbe que vuelva a tomarse atribuciones que no le corresponden.

Marcia está sobre de Santino

Por su parte, Marcia, que ya ha descubierto que Antonio Gil es un español que fue cómplice de Santino en el asesinato de Nicolás, ahora va sobre de él para exigirle que le diga la verdad, pues todo apunta a que él fue el asesino pero éste se rehúsa a recibir a Marcia, pues le tiene mucho miedo.

Álvaro quiere conquistar a Lucía a como dé lugar

Por otro lado, Álvaro González (Adrián Di Monte), que es sobrino de Santino y no lo sabe, quiere conquistar a Lucía Lombardo (Ana Tena) sin importarle sus verdaderos sentimientos; pues ella le ha confesado que está enamorada de Omar Escalante (Sebastián Fouilloux) y aunque la ve como una hermana, no se resigna a perderlo.

Pero él no le da ninguna esperanza de ser pareja, pues él le ha confesado la obsesión que tiene por Marisa Jones / Marcia Cisneros, mientras que Álvaro no quita el dedo del renglón con Lucía a manera de presionar a Paula que lo mantenga económicamente, de lo contrario le enseñará los comprometedores vídeos que tiene de él y Paula.

Marcia acude al llamado de Paula

Y aunque la boda no se llevó a cabo, Paula busca hacerse amiga de Marcia, con el único fin de saber más cosas del pasado de Esteban, pues casi no conoce nada de él y ya están pensando en hacer una vida juntos en matrimonio. Paula también quiere conocerla a ella, pero no se imagina que ella es la madre de dos de los tres hijos que tuvo con Esteban.

¿Qué pasará con esta historia de amor y odio?

