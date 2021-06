Esta será la pareja de Pasión de Gavilanes que no aparecerá en la segunda temporada

Luego de la confirmación de Telemundo para la segunda temporada de la exitosa telenovela “Pasión de gavilanes“, poco a poco se han ido revelando nuevos detalles de esta producción, entre ellos, el hecho de que una de las parejas principales de la primera parte no aparecerá en la secuela.

En la entrega inicial, el elenco sobre el que giró la historia estuvo conformado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. Sin embargo, todo indica que una de las parejas protagonistas no repetirá en esta historia.

Al principio, se estimaba que las tres duplas protagónicas tomarían parte de esta nueva trama, sin embargo, con el paso de los días y debido a sus compromisos laborales, no todos los actores han confirmado su participación, por lo que esta sería la pareja de “Pasión de Gavilanes” que no aparecerá en la temporada dos.

El actor Michel Brown, quien en la ficción le dio vida a Franco Reyes, ha confirmado que no estará en la nueva entrega de la telenovela, pues tiene otros proyectos en puerta y no le interesa volver a representar el mismo personaje que hizo en 2003.

En una entrevista, el actor argentino consideró que aunque la temporada dos de “Pasión de Gavilanes” será increíble, él no se encuentra en el mismo canal por el momento y no está en la disposición de volver a meterse en la piel de franco, por lo que será una de las ausencias importantes para la secuela.

“A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llaman la atención”, dijo muy seguro Michel Brown cuando fue cuestionado al respecto.

Su ausencia afectará directamente al personaje que realizó Natasha Klauss, quien interpretó a Sarita Elizondo, pareja de Franco Reyes, pues el punto aquí es que tendrían que crearle un nuevo galán o de plano eliminarla de la trama.

Luego de confirmar la temporada dos de “Pasión de gavilanes“, Telemundo no ha agregado información adicional respecto del reparto, de la fecha de inicio de grabaciones o del estreno tentativo de este proyecto, por lo que las especulaciones han aparecido entre los fans de este exitoso melodrama.

Lo que sí se sabe es que la trama girará en torno a un trágico crimen que pondrá a prueba a las familias de los Reyes y los Elizondo, por lo que seguramente habrá muchos encuentros y desencuentros entre los protagonistas, tal como ocurrió en la primera parte.