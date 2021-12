Esposa y amante de Alexis Ayala se unen y le ponen una trampa en Si Nos Dejan

El "gran" Sergio Carranza (Alexis Ayala) cree que ha convencido a su todavía esposa Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) como para librar triunfante una batalla; lo que no se imaginaba es que sería objeto de una trampa que le pondría su esposa en complicidad con su amante Julieta Lugo (Scarlet Gruber) en la telenovela "Si Nos Dejan".

Y es que luego de dejar plantada a Julieta por la fiesta sorpresa que le organizó su familia, Sergio le llamó a Julieta para decirle que no podría llegar a la cena romántica que Julieta le tenía preparada. No obstante, al verse abrumada por ser un cero a la izquierda ante su familia, ésta amenaza con ir a arruinarle la fiesta de cumpleaños a Sergio frente a toda su familia pero tras ir tomando en el carro, se le sube el alcohol y choca contra un póster de la luz.

Con esto, de todas formas Julieta logra arruinar la fiesta, pues Sergio y su amigo Fabián (Henry Zakka) salen corriendo en su auxilio y llevarla al hospital como representantes legales del canal de televisión, jefes y por supuesto, como su amante -en caso de Sergio-.

Lee también: Tras planear arruinar fiesta de cumpleaños de Sergio, Julieta choca en Si Nos Dejan

Pero las cosas no se quedarían así, pues Alicia decide ir a ver a Julieta al hospital y revelarle la confesión que le ha hecho Sergio de que la quiere despedir de su programa de tv y sacarla poco a poco de la empresa y a la par de su vida; pues él quiere recuperar a toda costa su matrimonio y a su familia.

Pero al no creerle, Julieta también le cuenta los planes que ella y Sergio tienen juntos, por lo que Alicia le hace entender que el prestigiado periodista 'Premio Nacional del Periodismo', está jugando con las dos; pues todo parede indicar que Sergio Carranza quiere a las dos y aunque quiere salvar su matrimonio y recuperar a su familia, por otro lado no puede dejar ir a Julieta.

Lee también: Alicia organiza fiesta de cumpleaños a Sergio; su amante y su hija se enfrentan en Si Nos Dejan

Y tras abir su corazón una a la otra ante lo que sienten y confesarse lo que les ha prometido el hombre que tantas desgracias emocionales les ha causado, ambas planean ponerle un cuatro a Sergio Carranza y hacerlo caer en su trampa de mujeres despechadas.

Justo se encuentra en una reunión con el ex productor del programa "Con la Verdad por Delante", Ángel Rentería 'El Diablo' (Víctor Civeira) para convencerlo de que vuelva al programa con una muy buena compensación económica, cuando se ve interrumpido por una llamada de Julieta, quien le dice que está muy mal y que necesita verlo.

Éste sale corriendo al hospital y cuando llega se acerca muy amoroso a Julieta, le pregunta que cómo está y ella le dice que todavía nada; pues se siente muy bien, por lo que Sergio se sorprende; pues cuando lo llamó estaba inconsolable, incluso le dijo que ya no quería seguir viviendo.

Y si esperárselo, Alicia sale del vestidor y Sergio se queda atónito, pues desde que recibió el Premio Nacional de Periodismo y luego cuando Alicia los encontró en la cama, no habían vuelto a coincidir los tres en el mismo momento.

Para saber en que terminará este encuentro entre los tres, no te pierdas las telenovela "Si Nos Dejan" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!