Esmeralda Pimentel revela por qué decidió dejar de hacer telenovelas

Con una gran belleza física y un talento nato, Esmeralda Pimentel rápidamente se convirtió en el prototipo de protagonista que todos los productores de telenovelas buscaban para encabezar sus proyectos pero luego de casi una década de trabajar en distintos melodramas, decidió dejar de hacerlos.

Y no, no es que la actriz mexicana se haya retirado de la televisión, simplemente no quiso hacer más telenovelas y en una charla que recientemente sostuvo con Juan Colucho para el podcast “Encubierto”, Esmeralda Pimentel reveló por qué decidió alejarse de los melodramas para explorar otros formatos.

En 2009, la actriz jalisciense debutó en Televisa con un papel en “Verano de amor” y desde entonces ya no paró y su carrera fue en ascenso, sumando proyecto tras proyecto casi sin darse cuenta y cuando casi cumplía la década trabajando en melodramas, decidió parar y por fin reveló por qué decidió dejar de hacer telenovelas.

El éxito parecía perseguir a Esmeralda Pimentel y las ofertas de trabajo no faltaban para ella, pero llegó un momento en que perdió el gusto por los proyectos en los que participaba y sentía incluso que aceptar un papel era más una orden que hacerlo por gusto.

“De ahí (Verano de amor) me empezaron a hablar a otra y otra y otra y otra, y siento que empecé a entrar en este camino en el que ya ni siquiera decides, ya es como de ‘oye te quiero en esto, te quiero en otro’ y empiezas a entrar como en una corriente, en la que yo dejé de cuestionarme las cosas o el para qué o el por qué”, mencionó la actriz.

Esmeralda Pimentel empezó a ser reconocida por la gente y ello signo inequívoco de su éxito en la televisión, pero no se sentía feliz: “La gente me reconocía y empecé a cuestionarme, ‘esto no se siente bien… ¿por qué no estoy feliz?, ¿por qué no me siento dichosa?’”, dijo.

“Había una parte de mí, como artista, que dejé atrás por entrar como en este sistema de producir, producir, producir; en el que me olvidé de mi voz y de mi intuición y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban pero que me traían ciertos beneficios”, agregó la actriz, quien se dio cuenta que su camino no estaba en las telenovelas.

Esmeralda Pimentel señaló que luchó mucho salir de esa zona de confort y se vio en la necesidad de probar otras cosas e imponerse retos, por lo que decidió probar suerte en otro tipo de formatos como el teatro y el cine, además de participar en series extranjeras con diferente lengua.

“Yo estaba muy clara que no quería seguir contando esas historias, sentía que me estaba llenando de vicios. Obviamente hacer telenovelas es dejar tu vida entera ahí, ya no tenía tiempo de leer, de ir al teatro, de ver cine… Todo era trabajar, trabajar, trabajar y, cuando lo dejé fui muy feliz”, sostuvo la actriz, cuya última telenovela fue “Enamorándome de Ramón”. Mira la charla completa en el siguiente video.

