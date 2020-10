Al Cantante Diego Verdaguer, le encantaría que se diera la oportunidad de realizar una bioserie que relate su trayectoria profesional y el matrimonio junto a su esposa Amanda Miguel, dijo que nadie conoce mejor que ellos mismos su historia.

"Creo que sería lindo que se hiciese en un futuro la historia de Amanda y yo, podría ser interesante para el público porque no creo que haya muchas historias como la nuestra en la vida, me refiero en la vida de la industria de la música, no hay muchas realmente"

"Dos artistas, cantantes, compositores, que vayan enlazando su vida con canciones, historias y que vayan remontándose y resolviendo y volviendo a navegar el río. No hay muchas más parejas que hayan llegado hasta aquí y que sobrevivan"

Diego Verdaguer, dijo que en algún momento le hicieron la propuesta, pero al final nunca se concretó el proyecto. El cantante se mostró interesado de ver en pantalla su propia bioserie, ya que varios artistas que han tenido su bioserie, no están vivos.

Fue lo que comentó durante una conferencia de prensa, donde fue la revelación de su sencillo "¿De qué me sirve el cielo?" el cual grabado junto al conductor, Omar Chaparro.

El cantautor, lanzará el próximo fin de semana el sencillo que interpreta junto a Omar Chaparro, y el día lunes, el video musical, mismo día que se festeja en nuestro país el tradicional ‘Día de mu3rtos’.

La canción surgió de la película, "Como caído del cielo", el tema es un homenaje a todos los que han partido de este mundo; la canción trata de dos personas, una que se va de este mundo y le habla al amor que deja en la tierra.

Es posible que exista bioserie de Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Foto Instagram Diego Verdaguer.

Son ya más de 52 años de carrera que tiene el interprete de ‘La ladrona’, comento que actualmente una parte de su público son jóvenes. "A través de esta nueva modalidad estoy logrando llegar a muchísima gente joven, el 52% de mi público es joven entonces para mí eso es un orgullo y compromiso, quiere decir que el público descubre mi canción, la hace propia y yo puedo viajar con ellos en sus autos, sus teléfonos", comentó.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.