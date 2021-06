Ernesto Zepeda arremete contra Livia Brito por agresiones a un año

La actriz de origen cubano Livia Brito, está a punto de estrenar telenovela el próximo 5 de julio; y mientras se espera con ansias su regreso a la pantalla chica, así como el varios actores, y por supuesto, el estreno de "La Desalmada", hay un asunto pendiente que la propia intérprete protagonizó y no precisamente en los melodramas.

Se trata del problema generado a raíz de que, durante sus vacaciones del verano pasado en Cancún, Quntana Roo, México, Livia Brito evitó a toda costa ser captada por el lente de la cámara del fotógrafo Ernesto Zepeda y no sólo eso, sino que además, la cubana fue señalada de haberlo golpeado en la cara y despojado de su equipo.

Por lo que luego de un año de haber interpuesto la demanda contra Livia Brito, es el propio Ernesto Zepeda, que ha revivido el caso y haciendo hincapié de que hasta el momento, la actriz de 34 años no ha tenido su merecido.

A través de su cuenta de Twitter, fue que el reportero gráfico, recordó los hechos en los que Livia Brito no actuó sola, sino en compañía de su entonces pareja Mariano Martínez; y no sólo eso, sino que además, solicitó que se reabra el caso que tal parece ser que ha sido cerrado con el impune "carpetazo"; así se lee:

"Hoy hace un año fui robado y golpeado por la actriz de #Televisa Livia Brito y su novio Mariano Martínez. El MP no ha judicializado la carpeta. @FGEQuintanaRoo cuanto tiempo más hay que esperar? #impunidad #Cancún #ladesalmada".

Durante un vídeo de TikTok que ha sido compartido a través de Twitter, se puede escuchar a Zepeda denunciando la impunidad del caso por las agresiones por parte de quien ahora es la protagonista de la telenovela "La Desalmada"; así como de la lentitud de la Fiscalía de Quintana Roo para actuar en el caso.

"Soy Ernesto Zepeda, fotógrafo, paparazzo de Cancún. Hace un año la actriz Livia Brito y su novio Mariano Martínez me golpearon y robaron mi equipo de trabajo; un año en el que no se han comunicado para reparar su error. Un año en el que la fiscalía de Quintana Roo ha mostrado una lentitud inusual en el caso... Un año en el que el Ministerio Público contó desde el principio con los elementos, testigos, videos que son del dominio público para pasarle al juez la carpeta y se judicializara. Esto no ha recurrido".

Y siguiendo el mismo contexto, Ernesto Zepeda solicitó a las autoridades correspondientes que realicen su trabajo; pues existen pruebas contundentes que demuestran sin lugar a dudas ni especulaciones, las agresiones de Livia Brito y su novio:

"Mis abogados y yo tenemos la preocupación de que exista tráfico de influencias; pues un político salió a declarar hace algunos meses que la actriz le solicitó ayuda para desaparecer pruebas del caso. Incluso, he sido acusado penalmente por invasión a la privacidad cuando yo a ella me la encontré en una playa pública. Hago un llamado a la justicia. Los mexicanos ya están muy molestos de impunidad, de violencia, de corrupción. Fiscalía de Quintana Roo, haga su trabajo", finalizó.

