Ernesto Laguardia habla sobre el personaje que interpretará en Volverte a ver

Tras confirmarse su presencia en el elenco de la telenovela “Volverte a ver”, Ernesto Laguardia habló por primera vez sobre el personaje que interpretará en esta nueva producción y si sostendrá un romance con el de Anette Michel, quien debutará con Televisa con este proyecto.

El actor, quien tiene una amplia trayectoria en televisión, también reveló cómo fue que se dio su regreso a la televisora de San Ángel luego de trabajar para TV Azteca y Telemundo y no pudo ocultar su emoción al reconocer que anhelaba el retorno a Televisa y ahora se dio con “Volverte a ver”.

En una entrevista concedida al programa “¡Cuéntamelo ya!, Ernesto Laguardia dio detalles sobre el papel que tendrá en la nueva telenovela producida por Ignacio Sada y dio a conocer algunos detalles de la historia, la cual comenzará grabaciones la próxima semana.

Tras varios años fuera de Televisa, el protagonista de “Quinceañera” reconoció que le llenó de emoción el volver a lo que considera su casa y que fue gracias a una llamada de Ignacio Sada que audicionó para el melodrama.

“Estoy feliz, feliz de estar de regreso en Televisa, gracias por la oportunidad, no nada más a los directores, sino a ‘Nacho’ Sada, que ya pronto vamos a trabajar con él. Estoy muy contento, es una telenovela que se llama ‘Volverte a ver’ y es un personaje increíble”, dijo el actor originario de la Ciudad de México. Mira la charla completa a partir del minuto 3.

Ernesto Laguardia reveló que su personaje será un médico y que esta vez no será propiamente un villano, aunque tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones: “Es un personaje con muchos matices, no es lineal, muchas veces en telenovelas es el bueno, el malo, no, éste es uno difícil de interpretar, entonces tengo mucha ilusión de que al público le guste”, agregó.

Muy emocionado, dio más detalles: “Se llama Gerardo Vega, es un doctor, es el dueño de varios hospitales, que ha tenido una vida de mucho esfuerzo pero ha descuidado a su familia, y ahí empieza la historia, con una hija maravillosa pero que yo trato como una muñeca y que la hecho a perder”.

Ernesto Laguardia reveló que su llegada a “Volverte a ver” se dio cuando viajaba a Estados Unidos para realizar un proyecto y recibió una llamada de Ignacio Sada para asistir a un casting. Él acudió y días después le confirmaron que el papel era suyo.

“Vine, hice el casting rápido y me fui al aeropuerto, y estando allá me dijo: ‘Oye, hay buenas noticias’, estaba con mis hijos y la emoción me ganó y grité ‘¡Sí!’. Estoy muy contento con la empresa, con el público, estoy muy contento”, sostuvo el actor, quien regresa así a las telenovelas.

