Ernesto Laguardia adelanta que hará pareja con Anette Michel en Contigo sí

El estreno de “Contigo sí” está cada vez más próximo y el elenco de la telenovela ha comenzado a hacer campaña para revelar un poco de la trama de esta nueva producción de Ignacio Sada para Televisa, y una de las cosas que llamará la atención es que Ernesto Laguardia hará pareja con Anette Michel, aunque en la historia ambos están casados con diferentes personas.

Hasta el momento no se había dado a conocer si habría relación entre estos dos veteranos de la actuación, sin embargo era muy probable que ocurriera y ahora fue Ernesto Laguardia quien adelantó que le dará sus besos Anette Michel en “Contigo sí”.

En una visita al programa “Hoy”, Ernesto Laguardia y Anette Michel dieron a conocer algunos pormenores de sus personajes y cuál será la relación que tendrán en la telenovela, confirmando que serán pareja en algún momento de la historia, la cual ya se estrena en octubre.

En los papeles de Mirta y Gerardo, Anette Michel y Ernesto Laguardia serán dos personajes a seguir en “Contigo sí” pues ella será la mala de la historia y él todo lo contrario, por lo que resulta interesante en qué momento sus caminos se cruzan y deciden tener una relación extramarital, pues ambos tienen pareja.

Durante la charla que tuvieron con Galilea Montijo y Juan José Origel en “Hoy”, ambos actores comentaron un poco de lo que serán sus papeles en esta nueva producción de Ignacio Sada y Anette Michel adelantó que será una villana que no tiene un gramo de buena persona.

“Mala no, mala de Malolandia, no sabes, es una cosa… Mira que he sido móndriga pero nunca como aquí, ay, no, la Mirta está tremenda, y yo tan buena persona que soy, verdaderamente“, comentó la ex conductora de MasterChef México.

Por su parte, Ernesto Laguardia reveló que hay un momento en el que Mirta y Gerardo se encuentran y ella tiende sus redes: “La móndriga de Mirta va a agarrar a Gerardo pero por los pelos, porque tiene mucho dinero, entonces va a decir ‘este es mío, éste me lo quedo’. Además, el doctor Gerardo Vega es un líder, es un buen hombre, que lucha por su familia, pero cuando se ve en peligro, es tremendo“.

Ante la pregunta de Juan José Origel sobre si besaban sus bocas, Anette Michel contestó que aún no, mientras que Ernesto Laguardia, en tono de broma, contestó muy a su estilo: “Todavía no pero gracias a Dios creo que sí sucederá, con todo respeto“, dijo arrancando carcajadas del resto del set.

“Contigo sí” representa la primera telenovela que realizará Anette Michel en Televisa luego de dejar TV Azteca, en tanto, para Ernesto Laguardia este proyecto significa su retorno a la televisora de San Ángel después de cinco años de ausencia, por lo que admitió estar muy emocionado.

