Erika Buenfil y su hijo dan positivo a Covid: “Las noches se hacen largas por la tos”

Pese a que exageró en sus cuidados, recientemente la actriz e influencer mexicana, Erika Buenfil reveló que se contagió de Covid al igual que su hijo Nicólas. La estrella de telenovelas de Televisa confesó que por ese motivo se había ausentado de las redes sociales, sin embargo, ya se siente mejor por lo que decidió contar como se siente.

"He estado desaparecida de las redes porque resulta que di positivo a Covid. Estoy bien, gracias a Dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar. Con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poco de dolor de cuerpo y pues las noches se hacen largas por la tos", confirmó la actriz en un video.

Fue a través de Instagram y TikTok que Erika Buenfil que gracias a Dios sus síntomas han sido leves por lo que llamó a cuidarse, seguir respetando la sana distancia y sobre todo a vacunarse para disminuir los síntomas en caso de enfermarse. "Esto está difícil; sí es verdad, hay que vacunarse, hay que cuidarse. Hay que respetar la sana distancia porque esto volvió fuerte. Gracias a Dios a los que estamos vacunados no nos pegó fuerte".

La influencer de 58 años llamó a las personas a seguir usando el cubrebocas, pues desde su punto de vista este es muy important. "El cubrebocas es muy importante. ¿A qué hora te contagias? No sé, ni cómo ni por qué. Pero sí está más rápido. Yo me había realmente salvado dos años", indicó la mexicana.

Buenfil señaló que pese a que ella exageró en sus cuidados, en algún momento bajó la guardia y fue por ello que se contagió después de dos años de haberse salvado."Yo me había realmente salvado dos años, exagero en mis cuidados pero seguramente bajé la guardia; o tal vez en el vuelo del avión o del aeropuerto o qué sé yo, porque realmente uno no lo sabe nunca".

La reina del TikTok contó que probablemente ella y su hijo se contagiaron en su regreso a México después de haber disfrutado de unas merecidas vacaciones en Las Vegas, pues después del viaje comenzaron a sentir algunos síntomas por lo que rápidamente se hicieron los estudios correspondientes y salieron positivos.

Tras asegurar que "las noches se hacen largas por la tos", en otro video Erika Buenfil pidió a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram seguir usando una marca específica de pruebas de antígenos, algo que no fue del agrado de muchos de sus fans.

"¿Cuanto te están pagando por las mentiras? No hay porque gastar dinero por estas pruebas", escribió la usuaria @sophlaran por lo generó toda una controversia en la publicación de la actriz.

