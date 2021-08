Erika Buenfil se considera la protagonista más insoportable de Vencer el Pasado

Luego de ganarse un lugar privilegiado como la Reina del TikTok por sus ocurrentes vídeos que graba tan despreocupadamente a sus 57 años de edad, la actriz Erika Buenfil, regresó a las telenovelas con un personaje protagónico que ella misma ha calificado como insoportable en "Vencer el Pasado" (2021).

Carmen Medina de Cruz, era una mujer de la alta sociedad poblana con una familia "perfecta" de tres hijos y su marido, Heriberto Cruz (Roberto Blandón), por lo que no le podía pedir más a la vida, pues su mundo era tal y como ella lo construyó.

No obstante, la vida le ha jugado un revés que no se esperaba y las cosas no han ido nada bien en su familia. La pésima historia de su vida empieza cuando su marido le regala un celular usado a su hija Danna (Ana Paula Martínez) por sus buenas calificaciones en la secundaria; sin imaginar que la niña se equivocaría y subiría a las redes sociales, un vídeo en el que se le ve disfrutando de su intimidad con una mujer que no es precisamente el personaje de Erika Buenfil.

El vídeo corre como pólvora en el Internet y, quienes se decían sus mejores amigas le dieron la espalda aunque ella dijera que ese vídeo de su esposo había sido con ella y aunque por dentro, su vida se estuviera desmoronando.

Así lo contó la propia actriz de 57 años: "Encuentras a una Carmen que tiene ambas personalidades: está frágil, pero no se le quita lo difícil y lo clasista… Su primer shock es cuando todo mundo descubre su vida personal a través de un video que suben a las redes sociales, cuando ella no sabe ni siquiera tener una red social o hacer un perfil, entonces, de lo que ella se burlaba se vuelve víctima".

Pero ese capítulo que ha cambiado su vida radicalmente no fue el único. Por otro lado, la sociedad tacha a su hijo Ulises (Sebastián Poza) de gay, de un chico amanerado que sueña con estudiar Cosmetología; por lo que Carmen se niega rotundamente y amenaza con advertirle que si no cambia de parecer en cuanto a su carrera, simplemente le quitará un fideicomiso que su padre creó para sus estudios universitarios.

Su pesadilla es que al no obedecer sus órdenes y tras no aclararle sus preferencias de género, ésta discute con Ulises y le da una cachetada. El hijo mayor de los Cruz Medina decide irse del departamento semi amueblado; al que llegaron huyendo de la Ciudad de Puebla cuando perdieron casa, vehículos y la vida de lujo que llevaban.

Ahora, Carmen se está enfrentando a una nueva vida con limitaciones y dejando a sus hijos para tener que trabajar todo el día, pues ahora es una mujer sola que no cuenta con el respaldo económico de su marido Heriberto, luego de que éste tuviera problemas con el fisco y su empresa se hundiera por malos manejos; mientras vive una vida de lujos con su nueva pareja en Miami, Florida, donde se ha "escondido", mientras se solucionan sus problemas económicos.

Entre tanto, ha sido la propia Erika Buenfil, quien ha contado en una entrevista para Las Estrellas, parte de lo que es su personaje y la razón de ser una mujer tóxica, déspota e insoportable:

"Lo que yo le percibo es que ella fue hija de gente bien, acomodada, económicamente muy bien. Y entonces es clasista, esto la vuelve egoísta, insoportable y grosera porque cree que el mundo tiene que girar a su alrededor y entonces la vuelve un poco difícil en su forma de ser".

Pero su hijo Oliver (Adré de Regil) es otra piedrita en el zapato, pues siendo un chico que está en proceso de entrar a la preparatoria y que siempre le ha gustado el buen vestir, le hace la vida imposible a su mamá, argumentando siempre, que la separación entre ella y su padre fue su culpa por no saber conservar su matrimonio, pus su padre lo es todo para el y lleva la misma escuela "machista" de su padre, con quien tiene contacto directo; pues le ha prometido que será sus ojos y le contará todo lo que pase en su familia.

Tanto así, que al volver a sus terrenos en Puebla a visitar a sus "amigos", uno de ellos lo ofende haciéndole ver en lo que se ha convertido su familia y éste, lleno de coraje, lo golpea hasta tirarse en el suelo... sin contar que sería grabado y evidenciado en las redes sociales; por lo que al llegar a ojos de su madre, es otro descalabro para su vida.

Por otro lado, lo peor que le ha pasado, es tener que rebajarse al nivel de la clase trabajadora y empezar a ganarse la vida como recepcionista en BIOGENELAB, el importante laboratorio del Ingeniero Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel), esposo de su amiga Brenda (Gabriela Rivero), luego de pedirle dinero prestado a su amiga que no veía desde la preparatoria y que con ayuda de su hijo Ulises se encontró en las redes sociales, esto, mientras se soluciona su vida económica; pero su amiga mejor le ofreció un trabajo que mejor hubiera sido preferible no aceptar.

Y es que se ha llevado los peores chascos con Fabiola Mascaró (África Zavala), su hija, quien administra los laboratorios de su padre y es una jefa muy especial y nada cordial. Así que ni por consideraciones a su madre, tendrá un trato especial con Carmen, por lo que se topa con pared. Ella quería entrar por la puerta grande al área de Publicidad y Relaciones Públicas con una idea obsoleta de lo que hacía en Puebla como dama de sociedad, cuando organizaba eventos de caridad.

Por lo que, al desconocer el mundo digital con el que hoy en día el mundo se mueve en todos los sentidos, no le queda más que aceptar el puesto de recepcionista, pues no tiene elección. En su trabajo, tiene problemas de convivencia con Renata Sánchez Vidal (Angelique Boyer), una bióloga molecular con la que se ha tenido que ver en la necesidad de trabajar horas extras a su horario normal por órdenes de presidencia y Mariluz Blanco Martínez (Arantza Ruiz), una chica humilde pero con muchas ganas de aprender y muy inteligente, a la que rebaja cada vez que puede, pues comparten la recepción de BIOGENELAB.

No obstante, el personaje de Erika Buenfil, es uno de los que le da la sal y pimienta necesarias para que el melodrama vaya tomando el rumbo deseado y que el público se vaya "enganchando" más con su personaje y con las miles de adversidades a las que se tendrá que seguir enfrentando, al no tener el propio control de su vida.

Por otro lado, la actriz ha dicho que todos esos matices tan difíciles de un personaje, es precisamente lo que la atrae y por los que acepta darle vida, pues si fuera cualquier personaje sencillo prefiere rechazarlos; pues ha dejado ver que con personajes como Carmen Medina de Cruz, tiene un reto constante y eso le gusta.

