Érika Buenfil ha conseguido robarse el corazón de sus millones de seguidores en Instagram y TikTok,al lucir un disfraz de halloween al macabro ritmo de This Is Halloween, un clásico tema de Marilyn Mason.

La actriz continúa manifestando porque es llamada como 'La Reina del TikTok' con sus extraordinarios videos que la hacen digna de centenares y centenares de halagos en los que sobresalen que es muy sutil y les alegra el rato a todos sus seguidores en las redes, mismos que la ven con la buena actitud y una súper sonrisa que la caracterizan.

Erika Buenfil, por ser una ocasión especial, no se quedo atrás y mostró a todos sus seguidores su lado más macabro y de terror con el toque de su personalidad al moverse al ritmo del tema This Is Halloween de Marilyn Mason, siendo un clásico para el Día de Brujas y reconocido en la película de Disney ‘El Mundo de Jack’.

Buenfil es llamada la ‘La Reina del TikTok’, ya que es una faceta nueva en la carrera de la actriz, después de perder la exclusividad con televisa, en su cuenta oficial de la plataforma de TikTok tiene más de 9.9 millones de seguidores.

De los cuales recibe innumerables comentarios que resaltan la belleza de la actriz de 56 años, y su caracterización tan realista de una calavera, de la cual hizo un post en Instagram y le puso “Dulces sueños” como título.

Erika Buenfil muy al estilo Marilyn Mason en Halloween. Foto Instagram Erika Buenfil.

En su cuenta de TikTok, hizo público un video, en el mismo suena el tema del famoso Marilyn Manson, la actriz luce una blusa larga y un pantalón en tonos negros, haciendo resaltar la caracterización que se hizo en la cara.

