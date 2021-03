Erika Buenfil confiesa que un actor se sobrepasó con ella en escena de novela

La actriz mexicana de telenovelas de Televisa, Erika Buenfil compartió a través del programa Pinky una de las aventuras más incómodas que vivió mientras grababa una novela, la cual prefirió reservar su nombre para no delatar al actor que se quiso sobrepasarse con ella tras grabar una escena de beso.

La respetada y conocida actriz mexicana, quien se ha diferenciado de muchas artistas por estar siempre dispuesta a hablar de las anécdotas que ha tenido durante su larga carrera, volvió a ser la protagonista de un incómodo momento que pasó en un set de grabación.

Y aunque para el público las escenas de besos son las más atrapadoras y las "cachondas", para Erika Buenfil este tipo de escenas son las más complicadas y sobretodo las que más pena le dan y más aún cuando estás no suelen ser tan agradables como se ven en la pantalla.

Lee también: Indra Zuno, la enemiga número uno de Thalía en la novela Marimar

La reina de TikTok aprovechó el espacio para resaltar que Arturo Peniche y Eduardo Yañez, son dos de los famosos con los que ha desbordado pasión en las pantallas, momentos muy intentos pero meramente profesionales. "Con Yáñez eran más de verdad para tele que intensos, muy pegados los labios, mucho cuerpo. Con Arturo fueron muy bien hechos pero no tan, tan intensos", señaló la protagonista de Amores Verdaderos.

Y aunque la actriz originaria de Monterrey, Nuevo Léon, confesó que aunque ha vivido momentos muy cachondos en la televisión, también ha tenido que enfrentar incómodos momentos como tener que besar a actores con aliento a bebidas desagradables, además de tener que enfrentar el acoso por parte de un colega que se quiso pasar de vivo con ella.

"Se quiso pasar de más y me besó así como muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador en una telenovela que se llamaba Así son ellas... se pasó y entonces yo me bajé del elevador... muy agresivo y no aguanté", dijo la famosa.

Lee también: Chiquis Rivera presume abrigo al estilo Bichota y la humillan diciéndole Federica P. Luche

Sin embargo, Erika Buenfil no se quedó callada y este incidente se lo hizo saber a los directivos, quienes le indicaron al actor que los besos serían más suaves.