‘¡Eres una desalmada!’: Marlene Favela a Livia Brito por robarle a maquillista en telenovela

“La desalmada” ha sido un exitazo desde que comenzó transmisiones hace poco más de un mes, sin embargo, la producción no ha quedado exenta de rumores constantes de que algunas de las actrices principales se llevan mal con Livia Brito y en esta ocasión fue Marlene favela quien le gritó a la cubana que es una desalmada.

La actriz que le da vida a Leticia en el melodrama de José Alberto Castro para Televisa no se aguantó las ganas y le espetó en la cara a la protagonista de la telenovela: “Eres una desalmada“, luego de que esta última le robara a su maquillista.

Después que el periodista de espectáculos Aleks Kaffie en su columna “Sin lisonja” asegurara que Marlene favela odiaba a Livia Brito por arrebatarle a su maquillista en “La desalmada“, ambas actrices aparecieron en un video en Instagram donde queda de manifiesto ese momento en la sala de maquillaje.

En sus historias de Instagram, la protagonista de “La desalmada” compartió un video en el que se le observa llegar a la sala de maquillaje donde Marlene Favela está siendo arreglada por una mujer, y se acerca directamente para pedirle que la deje y se vaya con ella.

No obstante, todo se trató de una parodia interpretada por Marlene favela y Livia Brito, luego de que llegaran a sus oídos rumores de la supuesta enemistad que tienen, por lo que decidieron desmentir la situación de una manera muy creativa y divertida.

“Oye, Grace, ¿vienes tantito conmigo para que me maquilles?“, dice Livia Brito dirigiéndose a la maquillista, a lo que Marlene Favela responde: “Pero me está maquillando a mí“. Eso no tuvo peso pues la actriz cubana le contesta con un “No me importa“, ante lo cual la protagonista de “Gata salvaje“ le grita: “Eres una desalmada“.

Obviamente, todo es actuado por ambas actrices, quienes utilizaron esta manera para desmentir su supuesta enemistad, pues incluso, Livia Brito subió un sobretexto en el clip en el que se lee: “Andan diciendo que le robé la maquillista a Marlene, jajajaja, aquí está el momento justo cuando se la quité“.

Tras reírse a carcajadas, Livia Brito presenta a su maquillista, la cual la ha arreglado desde el inicio de las grabaciones de “La desalmada”, por lo que pidió no hacer chismes de algo que no existe, haciendo referencia a la columna de Aleks Kaffie, donde se aseguraba que había tenido un enfrentamiento con su compañera.

Livia Brito aprovechó para presentar a su maquillista y asegurar que siempre la ha arreglado ella. Foto Instagram Livia Brito

Lo cierto es que sobre la actriz cubana y su relación con el resto del elenco de la telenovela se han dicho muchas cosas, como por ejemplo que no se junta con los demás actores y actrices que trabajan en el melodrama, sin embargo, cada vez que estas versiones se han corrido, ella se ha encargado de desecharlas publicando historias en su Instagram, donde se le ve interactuando con técnicos y parte del equipo.

