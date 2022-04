Entre lágrimas Allisson Lozz afirma que ser actriz fue lo peor que le ha pasado en la vida

A poco más de 10 años de que se retiró de la actuación y cuando su carrera estaba en la cima, Allisson Lozz recientemente confesó en medio de las lágrimas que ser actriz y famosa fue lo peor que le pudo haber pasado en la vida, pues jamás volvería a donde mismo.

Pese a que en muchas ocasiones ha dejado claro que no le gusta hablar de su etapa como actriz, pues esos momentos representan tristeza, una vez más Allisson Lozz tocó el tema debido a que últimamente ha vivido situaciones incómodas debido a que muchas personas la siguen identifican como actriz pese a haberse alejado desde hace mucho tiempo del medio artístico.

Fue durante un en vivo Instagram que la protagonista de Al diablo con los Guapos aclaró que sus perfiles en Instagram no son para promocionar su vida como actriz, pues esa ya no existe, ahora es una persona común y corriente.Sin embargo, contó que tras vivir unos momentos incómodos durante eventos a los que ha asistido como emprendedora, es que se atreve a pedir a las personas que le piden fotos, que cierren ese ciclo que ella ya cerró, pues está situación le molesta porque ya no es figura pública.

Lee también: Angelique Boyer presume figura perfecta en shortcito, top y patines en plenas vacaciones

"Cuando estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y a querer platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: 'Yo te sigo en tus redes sociales'. Entonces es como que 'ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas”, agregó.

Allisson Lozz recordó que ella decidió abandonar los reflectores porque vivió infierno siendo parte de la industria de la farándula.“No quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo”, expresó. La recordada actriz por telenovelas de Televisa como “Misión SOS” y “Alebrijes y Rebujos”, indicó que hace un tiempo recibió una carta en la que sus fans le decía que su fama era gracias a ellos.

“De hecho, me mandaron una cartita que decía que me debo a los fans, me debo a la gente que me admiraba antes. Y se enojaron tanto porque yo no me quise tomar una foto porque estábamos en pleno programa", abundó Allisson Lozz. La ex famos reiteró que ser actriz fue lo peor que le ha pasado en la vida, pues aparte de ganar muy poco dinero y no poder ayudar a su familia, la relación con ellos era pésima.

Lee también: Tras truene con millonario, Aleida Núñez será una sugar mommy

“La relación con mi mamá era bien triste, dije no le importo a mis padres, a los productores”, expresó Lozz. La empresaria confesó que afortunadamente ella no sufrió abuso gracias a que su manáger la cuidaba mucho. “No sufrí abuso sexual yo agradezco que me haya cuidado, me respetaban un poco más porque era niña. Me citaban para que yo fuera sola, mi manager me cuidaba mucho. Lo que yo no podía hablar o decir, ella me cuidaba, yo le debo mucho a ella, ella les llamaba y les decía ‘claro que no’”, añadió.

Allisson Lozz confesó que ella no disfrutó en lo absoluto su vida de famosa, contrario a esto se la pasaba llorando pues la televisora la trataba muy mal. “Lloraba diario, si me sentía enferma, me gritaban. A los 16 dije no puede ser que haya insultos, amenazas, que todo mundo se divorcie no puede ser que vaya a crecer en este medio”.

La ex famosa aseguró que la única novela que disfrutó hacer fue ‘Al diablo con los guapos’, y si antes no había hablado nada es que ella tenía un contrato. “Realmente la novela que disfruté fue ‘Al diablo con los guapos’ porque la producción era más noble. Los actores me hablaban como una hermanita. Las jornadas eran muy muy pesadas, me ponían psicológica. Las novelas infantiles era algo excesivo, por eso se cerró Televisa niños. Durante diez años no hablé de eso porque estaba por contrato”, abundó Lozz.

Finalmente, Allisson aprovechó una vez más este video para pedir a sus fans que lo le mencionen ni cuestionen por su vida como actriz, pues eso ya quedó en el pasado. “¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando? Yo sé que ustedes no tienen la culpa de todo lo que yo viví, pero no por eso yo voy a sacrificar mi paz mental, mi tiempo con mi familia".

Síguenos en