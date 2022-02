Entre Vencer la Ausencia, Más Allá de Ti, es otro proyecto de Rosy Ocampo para Televisa

Además de la ya anunciada cuarta entrega de la franquicia "Vencer" como es "Vencer la Ausencia", la productora Rosy Ocampo trabaja también en otra nueva producción que se presume llevará por título "Más Allá de Ti", aunque podría no estar al alcance de todo el público.

Y es que, aunque sí será producida para Televisa, parece ser que no será transmitida en el Canal de las Estrellas como todas las demás telenovelas de Rosy Ocampo que ha realizado hasta el momento. Será la nueva plataforma de streaming ViX+ -propiedad de la nueva fusión Televisa Univisión-, encargada de transmitirla.

El proyecto recién se acaba de anunciar y por el momento, se desconoce quién será la protagonista y el resto del elenco, aunque algunos medios y manejan los nombres de Angelique Boyer y Sandra Echeverría, dos de las actrices que ya han protagonizado exitosas telenovelas de Rosy Ocampo como "La Fuerza del Destino" (2010) o "Vencer el Pasado" (2021); ambas para Televisa.

Otro dato que se desconoce es la fecha de estreno, pero lo que sí se ha dicho ya es que "Más Allá de Ti" está contemplada para estrenarse en la plataforma que incluye ViX+Originals, app que se lanzará a partir del segundo semestre de este 2022.

En tanto, Rosy Ocampo se encuentra trabajando en "Vencer la Ausencia", que será la cuarta entrega de su exitosa franquicia "Vencer" que viene con todo desde el 2020 con telenovelas como "Vencer el Miedo", "Vencer el Desamor" y "Vencer el Pasado".

Para la que se han manejado nombres como Mayrín Villanueva, Biby Gaytán, Alejandra Barros y Ariadne Díaz como posibles protagonistas del melodrama. Aunque también se ha dicho que podría ser la primera actriz Angélica Aragón quien integre el elenco, así como galanes de la talla del argentino Juan Soler y el actor mexicano Jorge Salinas.

Y aunque no se ha confirmado si los actores mencionados conformarán el reparto del melodrama, lo que la propia productora mencionó recientemente es que el estreno de "Vencer la Ausencia" está considerado para el próximo mes de abril por el Canal de las Estrellas.

Dicha información ha sido revelada por e periodista Chema Cortés a través de su sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex el pasado miércoles.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!