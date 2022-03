Enrique Iglesias canta "Espacio en tu Corazón", tema de entrada de Corazón Guerrero

Una nueva historia ha comenzado a escribirse en el Canal de las Estrellas de Televisa; se trata de "Corazón Guerrero", la nueva telenovela producida por Salvador Mejía Alejandre con un elenco de primera calidad, y para interpretar el tema de entrada, es el cantante español Enrique Iglesias, quien ha puesto voz a la entrada del melodrama estrenado la tarde de este lunes.

Un grupo de seis jóvenes talentos como son la modelo y ahora actriz Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Oka Giner, Rodrigo Guirao, Karena Flores y Christian de la Campa, son los encargados de dar vida a los protagonistas de la historia.

El melodrama también se está viendo engalanado por las participaciones de Altaír Jarabo y Sabine Moussier como dos de las grandes villanas que harán de las suyas para que los protagonistas no puedan ser felices. En tanto, grandes actores como Ana Martín, Manuel Ojeda, Diego Olivera, Natalia Esperón, Gaby Spanic, Eduardo Yáñez, también serán parte primordial de la historia producida para Televisa Univisión.

Lee también: Corazón Guerrero le cambia la vida a Alejandra Espinoza

Y por si fuera poca la lluvia de actores conforman en elenco de "Corazón Guerrero" (2022), y para sorpresa de muchos, Enrique Iglesias interpreta el tema "Espacio en tu Corazón" que fue compuesto especialmente para la telenovela, con el que literalmente ha terminado de echar la casa por la ventana, pese a que el proyecto no ha sido estrenado en un horario estelar.

Y aunque la idea de escuchar la voz del hijo de Julio Iglesias en el tema principal de "Corazón Guerrero", hay que recordar que no es la primera vez que el también esposo de la tenista rusa Anna Kournikova engalana un tema de telenovela.

Lee también: Maribel Guardia restriega su belleza, juventud y cuerpazo en leggings lavanda

Pues en 2011 interpretó la canción de "Cuando me Enamoro" a dueto con el cantante dominicano Juan Luis Guerra y más tarde, en 2013, el de "Lo que la Vida me Robó" haciendo mancuerna con Marco Antonio Solís 'El Buki'.

Por su parte, emocionada por su debut como actriz de telenovelas que ha entrado a la empresa por la puerta grande, Alejandra Espinoza compartió la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales.

no es la primera vez que el cantante español pone su voz para algún melodrama. Anteriormente interpretó los temas musicales de exitosas producciones de Televisa como “Cuando me enamoro” (2011) y “Lo que la vida me robó (2013)”.

A partir de este lunes y hasta algunos meses más, podrás disfrutar de "Corazón Guerrero" de lunes a viernes a las 4:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en