En su regreso a Televisa, Aracely Arámbula se da el lujo de actuar con 2 galanes de Amor Dividido

Luego de volver a las instalaciones de Televisa, la empresa que la vio nacer y crecer como actriz, la actriz Aracely Arámbula se da el lujo de actuar con un par de galanes de la telenovela "Amor Dividido Entre Dos Mundos" que actualmente se transmite por el canal de las Estrellas.

Se trata nada más y nada menos que de los protagonistas de la telenovela producida por Angelli Nesma Medina, con quien uno de ellos ya había actuado en otras telenovelas de la televisora de San Ángel, de su misma inspiración.

El actor Gabriel Soto es el primero de los dos, tras volver a los escenarios con la exitosa obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", en la que ya había actuado desde 2017 junto a su hoy pareja, Irina Baeva y la argentina Cecilia Galliano.

Pues tras la salida de Mauricio Ochmann debido a sus múltiples compromisos de trabajo en cine y televisión, Gabriel Soto se ha incorporado de nuevo al elenco, aunque esta vez al lado de Anastasia Acosta y por supuesto, de Aracely Arámbula, bajo la producción de Rubén Lara.

Incluso, las primeras imágenes y vídeos actuando juntos, ya se han podido ver en redes sociales, gracias a los fans, quienes no han parado de compartirlas, luego de su participación en la puesta en escena que ya ha estado en varias ciudades del centro de la República Mexicana como son Pachuca, Hidalgo; Tlaxcala, Tlaxcala y ahora en Puebla, Puebla.

Hasta el mismo actor ha compartido en su cuenta de Instagram, su emoción porque ya ha regresado a los escenarios después de la pandemia generada por el Covid-19: "La magia del teatro. El aquí y el ahora del actor… Regresar a los escenarios me ha llenado de alegría y satisfacción. Amo mi profesión y amo mi trabajo #soblessed #sothankful #teatro #actor #porqueloshombresamanalascabronas @aracelyarambula @ruben_lara_".

Por otro lado, y luego de tantas especulaciones sobre su personaje como María Fernández Acuña de San Román, Aracely Arámbula ya ha sido confirmada por la propia empresa para protagonizar el remake de "La Madrastra", cuyo título sigue igual hasta el momento y que en 2005 fue protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora bajo la producción de Salvador Mejía Alejandre.

Pero este 2022, todo parece indicar que 'la Chule', compartirá créditos con Andrés Palacios, quien es el segundo de los actores de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" antes mencionados, mismo que en 2019, hizo el personaje protagónico del también remake de "La Usurpadora", producción de la Fábrica de Sueños que estuvo a cargo de Carmen Armendáriz.

Por lo que sería la segunda vez que el actor chileno, quien actualmente interpreta a Bruno García Solís en "Amor Dividido Entre Dos Mundos" trabaje bajo el liderazgo de Armendáriz. En el caso de Gabriel Soto, ya ha trabajado con ella, la última fue en "Te Acuerdas de Mí" (2021).

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!