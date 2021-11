En bañador celeste, Margarita Gralia recordaría a Sergio Basáñez de Amor en Custodia

Con una pose sexy y en bañador, la actriz Margarita Gralia recordaría a Sergio Basáñez actor de la inolvidable telenovela "Amor en Custodia" que junto a Andrés Palacios y Paola Núñez protagonizaron en 2005 para TV Azteca.

Y es que, pese a varios reencuentros que han tenido este par de actores luego de haber dejado una profunda huella entre los televidentes mexicanos y fanáticos de historias clásicas como "Amor En Custodia" que ha sido recreada un par de veces, la primera actriz de hoy 66 de edad, podría haber recordado a su pareja en ficción en una foto muy sensual.

Se trata de una postal en la que Margarita Gralia, originaria de Buenos Aires Argentina, aparece luciendo un bañador en tono celeste que si bien, obedece a un modelo un tanto recatado, también es un hecho que muy pocas mujeres a su edad se atreven a lucir su cuerpo con dicha prenda.

Y qué decir de la pose en la que quien diera vida a la distinguida señora Paz Achával Urién hace 16 años que enamoró con sus encantos a su guardia Juan Manuel Aguirre (Sergio Basáñez), derrochó sensualidad.

Pues todo parece indicar que a un día de cumplir 65 años (hace casi dos años), Margarita Gralia pudo haber recordado una vez más a su amigo y actor Sergio Basáñez y si no fuera por su matrimonio de años con Ariel Bianco, podría pensarse que le estaría enviando un mensaje subliminal al también actor de "La Desalmada" (2021).

No obstante, todo se debió a un momento en el que la también actriz de cine estaba disfrutando de un descanso mientras lucía radiante con lentes de sol en un camastro tipo silla de piscina. Y sin haber señal de vida del histrión de hoy 50 años -en sus comentarios-, la protagonista de telenovelas recibió halagos y piropos por parte de sus fans.

"Preciosa, inteligente y admirable mujer", "Bella!! Con ese rostro de plenitud y felicidad!!", "¡Que bonita Margarita!", "La eterna señora Robinson" -por su participación en algún proyecto televisivo-, "Que buena vida , sigue gozando querida!!!", "Feliz año y feliz vida para ti querida Margarita!", "Qué bonita eres, disfruta", "Wooooow y doblemente wooooow", "Siempre tan bella y espectacular, la amo", son algunos de los mensajes que desde el 2019, Margarita Gralia ha estado recibiendo a partir de su publicación en su cuenta de Instagram.

La que sí reaccionó a su belleza y sensualidad, fue la también actriz y conductora Anette Michel, con quien ha tenido varios reencuentros, al igual que con Sergio Basáñez: "Que hermosa amiga! Te mereces todo lo mejor!", se lee. El actor José Carlos Ruiz "Sortilegio" (2009) de Televisa, también reaccionó con un corazón rojo entre otros 751 seguidores más.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!