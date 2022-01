Empiezan los problemas para Bruno tras querer irse a EE.UU. en Amor Dividido

Todo parecía indicar que el matrimonio entre Bruno García y Abril Moreno (Andrés Palacios y Eva Cedeño) marchaba en paz y con mucho amor; no obstante, un hecho sin precedentes, les ha hecho cambiar su vida por completo, tras perder la cosecha de manzanas y casi perder la finca donde vivían en Zacatlán de las Manzanas, un pueblo mágico en Puebla, México. Y tras tener una nueva vida, los problemas empiezan a presentarse para Bruno tras querer irse a EE.UU. para mejorar su situación económica en la telenovela "Amor Dividido Entre Dos Mundos".

La producción de Angelli Nesma Medina para Televisa, destaca los problemas a los que se enfrenta un hombre bueno y preocupado por su familia, en la que ha depositado todo su amor y tras verse derrotado por la cosecha de manzanas en las que tenía puesta todas sus esperanzas económicas, ahora tiene que optar por irse a vivir a Estados Unidos por una temporada para recuperarse económicamente y no desamparar a su esposa Abril y a su hijo Hugo (Iker García).

Pero para obtener una visa de trabajo para emigrar a los Estados Unidos es muy complicado, y más cuando no se pueden comprobar ingresos y propiedades. Por lo que Bruno, recurre a su cuñada Julia (Elsa Ortiz) -hermana de Abril-, para que lo conecte con las personas que le ayudaron 'a cruzar' al 'otro lado' y todo parece indicar que podrían meter en problemas a Bruno García.

Se trata de un despacho manejado por Benicio Quintana (Julio Mannino), un seudo empresario que se quiere hacer millonario a costa de la necesidad de los demás. Es por eso que se alía con Alejo Núñez (Arturo Peniche), un hombre que ha entregado toda una vida a una empresa de nombre GoodFit, en la que -por expansión-, los dueños han decidido traer a un gringo para que sea el CEO (Chief Executive Officer / Alto Ejecutivo de una empresa), ocasionando problemas de ego a Alejo, quien está decepcionado porque se siente relegado, cuando ha trabajado en la compañía por años.

Alejo acepta la propuesta de Benicio, y aunque no está muy convencido, lo hace por recuperarse económicamente, pues ya se veía con un ascenso en la empresa y no fue así. Por tanto, preparan la documentación necesaria de Bruno, quien es un hombre bueno y sin malicia, para que pueda presentarse en los Estados Unidos como un empleado de GoodFit que va a una capacitación.

Cuando Bruno ve la carpeta que contiene su carta laboral, factura de un carro y de propiedades así como comprobante de ingresos por 30 mil pesos mensuales, empieza a desconfiar, pues sabe que eso no es cierto y tiene miedo de cruzar la frontera y de que lo descubran.

En el ínter, Bruno conoce a Alejo, quien le entrega un gafete falso de la empresa GoodFit y le dice que con eso no tendrá problema. El intento de cruzar a los Estados Unidos, le saldrá muy caro a Bruno, pues por principio de cuentas, Benicio le pidió 50 mil pesos para iniciar el trámite pero Bruno le dice que no tiene ese dinero; y muy seguro de sí mismo, el agiotista de Benicio, le da la opción de que les pague cuando él esté del otro lado y empiece a ganar 'billetes verdes'.

Pero esa no será la única preocupación de Bruno, pues durante el proceso antes mencionado, Abril -su esposa- conoce a Max Stewart (Gabriel Soto) y a su esposa Debra Puig (Irina Baeva), ya que por coincidencia, el taxi del aeropuerto los dejó justo en la casa de Rosaura Sánchez (Gaby Rivero) la tía de Abril, y ella estaba en la calle cuando se topó con la pareja.

Max quedó prendado de la belleza de Abril y más cuando ésta se ofrece a llevarlos con todo y sus maletas a la compañía. Aunque ello le haya costado los insultos de Debra, pues de 'poca cosa' no la bajaba. Después de haberlos llevado a GoodFit, Abril se da cuenta de que Debra dejó su bolso en su camioneta y se lo lleva a Max, quien ahora es el máximo jefe de la empresa.

Max quiere agradecerle el favor dándole dinero pero Abril le dice que no puede aceptarlo, pero lo que sí le quiere pedir es que la emplee, pues anda en busca de trabajo. Max accede y en recompensa la contrata por encima de la opinión de los dueños de la empresa, pues comienza a enamorarse de ella.

Curiosamente, Bruno cruzará al otro lado, con documentos de la empresa en la que su mujer ha empezado a trabajar pero ni uno ni el otro lo saben. ¿Qué pasará en "Amor Dividido Entre Dos Mundos"? Para descubrirlo, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas.

