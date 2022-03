Empatiza 'Amor Dividido' con migrantes en busca de sueños 

A escasas semanas del estreno de la telenovela Amor Dividido, historia protagonizada por Eva Cedeño, Gabriel Soto y Andrés Palacios está siendo todo un éxito. En la trama del melodrama, los personajes enfrentan la problemática migratoria en busca de mejores oportunidades, lo que, curiosamente resonó en la vida real de varios de sus protagonistas, quienes, proviniendo de distintas naciones, también dejaron sus hogares para poder cumplir sus sueños.

"Yo me salí de Argentina porque sentía que ahí no iba a poder hacer nada. Es un país que está en constante crisis, y yo no quería pasar por lo mismo que mi mamá que tiene tres carreras y no tiene oportunidad de crecer y siempre hay escasez; entonces, cuando terminé la escuela, a los 18 años, no quería ser una carga para ella y me fui.

"Partí a buscarme la vida y me tocó ponerme a trabajar, estudiar y salir adelante sola, entonces sí fue complicado y muy duro. Me fui a España, y como estaba de ilegal no podía regresar, entonces estuve dos años sin ver a mi familia, pero siempre fui de resolver y no de llorar, y creo que eso fue lo que me hizo ir madurando y creciendo", señaló Laura Vignatti, quien encarna a Joana Foglio en la telenovela de Televisa.

Lee también: Luis Alberto descubre que no será papá y da rienda suelta al amor en Los Ricos También Lloran

Es por eso que, más allá del melodrama, a actores como ella y Pedro Moreno (cubano), Jessica Mas (puertorriqueña), Mar Bonnelly (dominicana), Lisardo Guarinos (español), Abril Shreiber (venezolana) y los mexicanos Andrés Palacios (nacido en Chile) y Ricardo Franco les atrajo también la idea de poder reflejar todas las aristas del fenómeno social, tratando de ampliar de este modo el espectro para sus espectadores.

"Me gustaría que tengamos conciencia de que existe (la migración), que no es solamente algo que suene en las noticias.y me gustaría que dentro de toda la problemática, aunque a veces sintamos que no podemos hacer tanto, por lo menos extenderle la mano a un amigo si lo necesita.

"En mi caso, soy puertorriqueña, pero no enfrenté ningún tema porque siempre tuve ciudadanía americana, pero tuve muchos amigos ilegales que siempre busqué apoyar y ojalá con estas historias nuestros espectadores puedan concientizar más y no se quede nada más en un tema que conocemos, sino en tratar de contribuir", externo Mas, en entrevista.

Lee también: En medio del océano, Sofía Rivera Torres da su mejor cara de espaldas en bikinazo

La diversidad en su elenco y la riqueza de sus temáticas parecen haber logrado conectar con su audiencia, tanto que la producción de Angelli Nesma, en la que también participan Eva Cedeño, Irina Baeva y Gabriel Soto, se ha posicionado como la más vista en su franja horaria, de las 18:30 horas, por Las Estrellas, alcanzando a 3 millones de televidentes.

"Es muy especial que con el paso de los años, que han sido muchos, la gente se siga involucrando, sumando y se tome el tiempo de ver las cosas que hacemos, porque son historias que hacemos no solo para entretener, sino para visibilizar, y creo que eso es importante y valioso.

"Entonces, ver esta respuesta tan positiva nos hace sentir bien y saber que seguimos caminando juntos en esta y otras historias" destacó Palacios.

Síguenos en