Emilio Larrosa vuelve a las producciones de novelas para Televisa con remake colombiano

Después de una considerable pausa de siete largos años, el productor Emilio Larrosa vuelve a las producciones de telenovelas para Televisa, esto, luego de un año de la planeación de una historia de la que ya se había hecho mención en julio del 2021.

Se trata de "El Hombre del Mañana" cuyo protagónico masculino sonaba muy fuerte el nombre de Gabriel Soto y la actriz sería Ana Brenda Contreras, según se había mencionado en canales de YouTube expertos en telenovelas, en el que también se mencionaron a actores como Adrián Uribe y Jorge Salinas.

La nueva historia que planea el creativo de la televisora de San Ángel que viene de hacer éxitos en televisión desde los 80's como "El Camino Secreto" (1986), "Muchachitas" (1991-1992), "Dos Mujeres, Un Camino (1993-1994), "Soñadoras" (1998-1999), "Mujeres Engañadas" (1999-2000), "Amigas y Rivales" (2001) o "Las Vías del Amor" (2002-2003), es una adaptación libre de la telenovela colombiana "La Bella Ceci y el Imprudente" (2009).

Lee también: Así lucirán Karyme Lozano y Arturo Peniche, la pareja madura de Mi Secreto

Esta historia colombiana, en su momento fue protagonizada por Manuela González y Julián Román, mientras que los roles antagónicos estuvieron a cargo de Javier Gómez, Lincoln Palomeque, Rita Benedeck, entre otros.

Y en México, será este 2022 que Emilio Larrosa continúe con su trabajo creativo como "hacedor de historias que dejan huella". Pues además de los mencionados melodramas, Larrosa fue el responsable del éxito de melodramas más recientes entre los que figuran "La Verdad Oculta" (2006), "Muchachitas Como Tú" (2007), "Hasta que el Dinero nos Separe (2009-2010) y la última, "Amores con Trampa" (2015).

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

La historia retrata la vida de dos hombres, uno pobre y uno rico, que intercambian roles con el fin de demostrar el dinero no lo es todo en la vida y que no da toda la felicidad deseada, pues la enseñanza que deja esta trama es que será el amor el que les ponga los pies en la tierra, cuando ambos descubran que es lo que verdaderamente los hace vibrar, sentirse vivos.

Al momento, no se sabe si serán Gabriel Soto, Ana Brenda Contreras, Adrián Uribe y Jorge Salinas, los actores que Emilio Larrosa tendría contemplados para su historia hace un año, aunque a decir verdad Soto, Contreras y Salinas, ahorita se encuentran en grabaciones de tres telenovelas diferentes, "Mi Camino es Amarte" de Televisa, "El Conde, Amor y Honor" de Telemundo y "Perdona Nuestros Pecados" también para la televisora de San Ángel.

Por su parte, cabe recordar que fue precisamente Adrián Uribe quien protagonizó una historia similar en 2020 titulada "Como Tú No Hay 2", producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivisión, en la que dio vida a Antonio y Ricardo por partida doble con Claudia Martín y Estefanía Hinojosa.

Por último, se sabe que aunque todavía no se conoce al elenco ni arrancan las grabaciones, "El Hombre del Mañana" iría para el horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas, el próximo año 2023. El vídeo fue compartido por el Canal de YouTube de Lesly Arellanos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!