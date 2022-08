Emilia revela que perdió un hijo de Nicolás y Santino tiene sus días contados en La Madrastra

Los esfuerzos que ha hecho Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) por acercarse a sus hijos, ya están rindiendo frutos y empiezan a caerse bien, gracias a la ayuda del padre José Jaramillo (Juan Carlos Barreto); sin embargo, Marcia descubre el pasado turbio de Emilia Zetina (Cecilia Gabriela) que le revela el motivo de su odio hacia ella en "La Madrastra".

Y Marcia descubre en la Embajada Española en la Ciudad de México, que Antonio Gil, quien es el tipo que le ayudó a Santino González (José Elías Moreno) a concretar su plan de asesinar a Nicolás Escalante (Gabriel Soto) en Palma de Mallorca, España, trabajó para la empresa de espectáculos de Esteban Lombardo (Andrés Palacios), su ex marido y el padre de sus hijos; aunque el personal de la embajada está coludido y sólo le dice que el hombre que ella busca llegó a México hace 10 años y que no saben nada de él, por lo que debe denunciarlo como desaparecido.

Mientras tanto, Emilia llora por haber perdido a su bebé de nueva cuenta tras haber sido arrollada por un carro y dejarla tirada e inconsciente y su marido Donato Rivas (Marco Treviño) la apapacha; pero más tarde haría una confesión que nadie se espera y que tiene mucho que ver con el odio que le tiene a Marcia.

Los hijos de Marcia llegan a la parroquia del padre José y él aprovecha para informarle a Marcia que ahí están, pues fueron a llevar ayuda para los niños del orfanato. Ella llega de "sorpresa" y los muchachos aceptan quedarse a pasar un rato con ellos, claro, sin imaginar que están frente a su verdadera madre.

Emilia le revela a Donato que si la atropellaron fue por culpa de Marcia, pues ella a sorprendió en la clínica de fertilidad donde estaba queriendo ver a la doctora y Marcia la felicitó por estar embarazada y por supuesto, hablaron del hecho que marcó sus vidas hace 20 años, por lo que ella salió disparada y lo que le dijo a Donato fue que tras exigirle que le dijera la verdad, ella iba distraída.

Florencia Linares (Martha Julia) va a visitar a Emilia al hospital y en la charla, se entera de que Emilia perdió a su bebé, por lo que sacan a colación el tema de cuando ella perdió a su bebé en España hace dos décadas, tras haberse embarazado del amor de su vida, y no se trata de Donato.

Emilia revela que el hijo que esperaba en aquel entonces era producto del amor que se tenían Nicolás y ella y que esa noche él iba a pedirle el divorcio a Rebeca (Vilma Sotomayor), pero Florencia le cuestiona sobre si se iba a ir con ella o con Marcia, de quien suponen era amante y tras dolerle tanto la muerte de Nicolás, fue que perdió el bebé.

Santino González está muy enfermo y tiene contados sus días, por lo que Esteban le pide al doctor que deje que sea él quien le dé la noticia, pero el doctor le pide que no se tarde mucho tiempo, y él le explica a Valentina (Epy Vélez), la chica que lo asiste, que debajo de la cama tiene un escondite y le pide que si él llega a morir, ella destruirá todo lo que hay ahí, la hace jurar que así será.

Y en la mansión de los Lombardo, Paula Ferrer (Denia Agalianou) es invitada a cenar, pero Lucrecia (Marisol del Olmo) se da cuenta que Álvaro González (Adrián Di Monte) sale a la plática y Paula se ahoga, y ella evade la situación comentando que la cena está deliciosa. Lucrecia le dice que cuando se casen no van a tener el problema de quién les cocine, pues de eso se van a encargar ella y su hermana Inés (Isadora González), pero ella asegura que tiene otros planes con Esteban, pues quieren vivir solos...

Lucía Lombardo (Ana Tena) sale a cenar con Omar Escalante (Sebastián Fouilloux), quien podría ser su medio hermano, y en su desesperación por sentirse amada por un hombre, ella le dice que el amor que él está buscando lo tiene frente a él pero éste le revela que esa relación no puede ser, pues él, a quien en realidad ama es a una mujer encantadora, refiriéndose Marisa Jones (Marcia Cisneros), a quien la propia Lucía también conoce y no imagina que se trata de la misma persona.

Pues le confiesa que desde niña siente una gran admiración por él y éste le hace saber que está confundiendo admiración con amor, pero ella se niega a aceptar que es así, pues le asegura que tiene muy claro lo que siente y le da un beso en la boca, a pesar de que sabe que eso podrá debilitar su relación.

Después de que Rafel (Emiliano González) le contó a su papá que él y sus hermanos habían estado con el padre José y que habían platicado mucho tiempo con una amiga de él, éste va a buscar a Marcia al hotel y se entera de que Omar le mandó una canasta de dulces típicos mexicanos a su habitación.

Pero él le exige de nuevo que no se vuelva a acercar a ellos y Esteban asegura que de nada le va a servir su acercamiento cuando ellos se enteren de la verdad y ella le pregunta que cuándo se la va a contar. Por otro lado, Marcia busca corroborar la información que obtuvo de Antonio Gil en la embajada y se mete a los archivos de la empresa de Esteban y casi es sorprendida por Hugo Lombardo (David Caro Levy).

