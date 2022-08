Tras varios retrasos para su estreno, la telenovela "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después", ya se encuentra lista para salir al aire y ellos son los actores que darán vida a los villanos de la historia, quienes harán la vida de cuadritos a los protagonistas y otros personajes.

José Alberto 'El Güero' Castro ya tiene todo listo para el estreno de la segunda entrega de "Corona de Lágrimas"; y diez años después promete 'romperla' con esta historia que sufrió algunos cambios de su elenco original; no obstante, el creativo de Televisa sumó nuevas caras y renovó algunos personajes, como el caso de la actriz que este 2022, interpretará a Olga Ancira que en su momento le dio vida Adriana Louvier, quien esta vez no se subió al barco.

El primero y más esperado villano es Rómulo Alcira, el interpretado por Ernesto Laguardia, quien en esta segunda entrega promete que hará sufrir mucho a los protagonistas ya que ahora aparece con una cicatriz en el rostro y restregando su poder en los altas esferas como en el Tribunal Superior de Justicia, lo que pondrá a temblar a Refugio Hernández, la protagonista de la historia, personificada por la actriz Victoria Ruffo.

Y entre los actores que se han sumado a esta segunda entrega figuran el actor argentino René Strickler, quien dará vida a Lázaro, un político corrupto que hará todo por tener poder, pero no será el único en su género, pues a él se suma Sharis Cid, que hará el personaje de su esposa; serán padres de los personajes juveniles interpretados por Sebastián Poza y Claudia Zapata, quienes se integran en esta segunda temporada.

Su principal objetivo es destruir la vida de Refugio Hernández y a sus tres hijos interpretados por Mane de la Parra, Alejandro Nones y José María Torre, quienes además en estos diez años desde la primera entrega, han enriquecido sus personajes y revelarán nuevas situaciones.

Y a casi cuatro años de ausencia en los foros de la televisora de San Ángel, será la actriz Geraldine Bazán, quien tome el lugar de Adriana Louvier para dar vida a la malvada Olga Ancira, tras haber trabajado por última ocasión con 'El Güero' Castro en la telenovela de abogados "Por Amar Sin Ley" en 2018.

De ellos dependerá la vida de los buenos, personajes que sí quieren y desean encontrar la paz y alcanzar la felicidad; aunque siempre hay 'negritos en el arroz' que, debido a la maldad que traen en las venas, no permiten que los buenos sean libres, felices, plenos, etc.

