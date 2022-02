Ellos son los galanes de La Herencia que desde este San Valentín comienzan a enamorarte

¿Artículos para dama en la programación del Canal de las Estrellas?, es lo que parece en un vídeo de las grabaciones de "La Herencia... Un Legado de Amor" en el que se pueden apreciar a los actores que son parte del elenco y que serán los galanes que desde este San Valentín ¡comienzan a enamorarte!

Varios son los vídeos de las grabaciones del melodrama que se han filtrado a través de las redes sociales, pero el pasado 4 de febrero, salió a la luz uno de estos en el que se ven actores como el chileno Matías Novoa que es el protagonista de la producción a la que se quedó a cargo Roy Rojas tras la renuncia de Juan Osorio para dedicarse a la serie biográfica del fallecido cantante Vicente Fernández 'El Charro de Huentitán', que llevará por título "El Hijo del Pueblo".

Otro de los primeros galanes de los que se confirmó su participación fue el venezolano Daniel Elbittar, quien ya ha compartido fotografías con Michelle Ranaud, que es la protagonista y el histrión de 42 años viene de debutar en "La Desalmada" (2021) junto a Livia Brito, en México.

Lee también: Michelle Renaud y Daniel Elbittar en grabaciones de La Herencia que ya tiene fecha de estreno

El tercero en la lista de ser confirmado para la nueva historia de Televisa Univisión, es el colombiano Mauricio Henao, quien marca su regreso a la televisora de San Ángel con "La Herencia... Un Legado de Amor", luego de su participación en "Médicos, Línea de Vida" (2019-2020) dando vida a Marco Zavala.

Otro de los galanes del melodrama de corte campirano que seguro robará el corazón, es el venezolano Emmanuel Palomares, quien regresa a los melodramas tras dar vida a dos personajes (gemelos) en la "Vencer el Desamor" (2020-2021) -tercera entrega de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer"-.

Lee también: Tras protagonizar La Herencia, Matías Novoa aclara su relación con Michelle Renaud

Y dicen que no hay quinto malo, así que no sólo los galanes extranjeros enamorarán a las y los televidentes de la historia, pues es el actor mexicano (originario de Sinaloa) Juan Pablo Gil, que también vuelve a los foros de grabación, luego de actuar junto a Sebastián Rulli como uno de sus hermanos en "El Dragón: El Regreso de un Guerrero", producida por Carlos Bardasano para Televisa y Univisión entre 2019 y 2020 y después en "Como Tú No Hay 2" del mismo productor en 2020.

El clip de los galanes vestidos de con ajustados jeans vaqueros, botas y sombrero que dan vida a los hermanos Del Monte, fue compartido por el periodista Chema Cortés del sitio telenovelero de Instagram, @noveleandomex el pasado 4 de febrero y así lucen:

"Los hermanos DEL MONTE alistándose para llegar a tu corazón. ¿A quién le aceptarías una cita?

@produccion_osorio", se lee en dicha descripción.

Síguenos en