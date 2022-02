Ellos serán los nuevos 'Nandito' y 'la lisiada' en remake de Los Ricos También Lloran

Este 2022, se han unido nuevos talentos al remake de "Los Ricos También Lloran"; pues aunque ésta sea la tercera generación de la historia escrita por Inés Rodena y de la primera versión original de 1979, que será estelarizada por reconocidos actores, nuevos rostros se vislumbran en la nueva adaptación y entre estos, se espera ver a Andrés Baida y Estefi Merelles en los personajes de los inolvidables 'Nandito' y 'la lisiada' como se recuerda a partir de "María la del Barrio" que en 1995 fue la segunda versión del melodrama.

Así es, todo parece indicar que este par de jóvenes talentos darán vida a 'Nandito' y 'la lisiada' en remake de "Los Ricos También Lloran" que en "María la del Barrio" fueron interpretados por Osvaldo Benavides como Fernando "Nandito" De la Vega Hernández y Yuliana Peniche - Alicia Montalbán Smith, mejor recordada como 'la maldita lisiada'.

Lo que se sabe, es que los personajes entrarán en la segunda etapa de la historia producida esta vez, por Carlos Bardasano para Televisa; pues 'Nandito', será fruto del amor entre Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) y Mariana Villarreal (Claudia Martín).

Lee también: Claudia Martín creo a Mariana Villarreal desde cero para Los Ricos También Lloran

Y es que, las tres producciones han sido realizadas en dos partes: la primera retrata la historia (su pasado) de los personajes centrales del melodrama así como su presente. Y la segunda, las consecuencias y productos de sus actos, en la que entran ambos personajes de 'Nandito' y 'la lisiada'.

Otro detalle que se ha dado a conocer por el sitio telenovelero de Instagram @confesionesdefamosos de Edwin Palencia, es que en esta nueva versión de "Los Ricos También Lloran", Andrés Baida -el hijo de Luis Alberto y Mariana-, dejará de ser 'Nandito' y se llamará Benito.

Lee también: Claudia Martín comparte foto con bebé en grabaciones de Los Ricos También Lloran

Mientras que todo parece indicar que Estefi Merelles, seguirá el inolvidable legado que ha dejado la actriz Yuliana Peniche y retomará su rol que quedó para la historia en "María la del Barrio"; aunque por lo pronto, se desconoce si se seguirá llamando Alicia Montalbán Smith o tendrá otro nombre.

Las emociones están a flor de piel con esta nueva producción de la televisora de San Ángel que ya está a nada de estrenarse a través del Canal de las Estrellas; no obstante, los comentarios de los fanáticos de la historia se baten entre confusiones y otros comentarios sobre el nuevo 'Nandito', que a los ojos de los mismos, aparece como "muy madurito", según se lee.

Por otro lado, cabe mencionar que muchos no conocen a Andrés Baida y Estefi Merelles, quienes darán vida a la mencionada pareja. Pero Andrés Baida viene de hacer la serie de Netflix "Control Z" (2020-2021), "¿Quién Mató a Sara?" (2021) haciendo el personaje de Alejandro Nones de joven o la telenovela "Like" (2018-2019).

Y Estefi Merelles ha cobrado fama tras ser una de las influencers más reconocidas de TikTok, por su Lip Sync (sincronización de labios) con otros sonidos. Su presencia en redes sociales, la ha llevado a convertirse en modelo de comerciales y más tarde como actriz de teatro y cine.

Será a partir del próximo 21 de febrero que "Los Ricos También Lloran" llegue a la pantalla chica, con una producción de alrededor de 85 episodios con las participaciones protagónicas de Sebastián Rulli y Claudia Martín.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!