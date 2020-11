Ellas son las actrices que pudieron ocupar el lugar de Lucero en Soy tu Dueña

La telenovela "Soy tu Dueña", estrenada y transmitida en 2010, ha sido una de las historias de más éxito en la televisión mexicana, y en ese sentido, no fue fácil para Nicandro Díaz -el productor- elegir al selectivo elenco que llevó a la gloria al melodrama. Lucero fue quien encabezó el drama compartiendo los créditos protagónicos con el actor Fernando Colunga.

El melodrama, fue un remake de "La Dueña" que protagonizaron magistralmente Angélica Rivera y Francisco Gattorno en 1995, y en ese sentido, Nicandro buscaba superar a la que en esa epoca, se convirtió en una de las favoritas del público.

Fue entonces, que Lucero vio que peligraba su participación en "Soy tu Dueña", pues en el casting para elegir a la actriz quien intrepretara el personaje protagónico femenino, su sumaron varias actrices más, quienes por su belleza, disciplina y tesón, estuvieron a punto de quitarle el personaje a "La novia de México".

Pero sin duda alguna, después de un exhaustivo proceso de elección, la ex esposa de Manuel Mijares, fue quien cubrió todas las expectativas de Nicandro Díaz, y seguramente no se arrepintió de haberle puesto como pareja a Fernando Colunga, a una de las artistas más completas del medio de espectáculo en México.

Ellas son las actrices que pudieron haberle quitado el personaje de 'Valentina Villalba' a Lucero:

Silvia Navarro

La actriz que se hizo famosa por su participación protagónica en algunas telenovelas de TV Azteca como "Catalina y Sebastián" (1998), dijo en ese momento que tenía otros compromisos en el extranjero y no podía estar al mismo tiempo en dos proyectos. Aunque sin duda alguna, hubiera hecho un excelente papel.

Adela Noriega

La actriz venía de protagonizar "Fuego en la sangre" (2008), quien junto a Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero fueron las parejas que le dieron vida al amor entre lo imposible.

Su participación en "Soy tu Dueña" estuvo cerca de lograrse ya que en su momento, Nicandro dijo que había tenido contacto con a misteriosa actriz; sin embargo, su protagónico del 2008 fue el último que realizó y no se le ha vuelto a ver en la pantalla chica.

Bárbara Mori

Nicandro le ofreció el protagónico del melodrama a la actriz uruguaya; sin embargo, Mori no aceptó porque ya tenía otros proyectos bajo la manga como una película en Venezuela. Así lo externó la actriz de "Rubí" (2004):

"Nicandro me fue a ver, pero la verdad yo tengo una película en Venezuela y para las fechas no estaba libre para hacerla la novela", dijo Bárbara al diario El Tiempo de Ecuador en enero del año 2010.

"Me encanta esa historia, de hecho yo era fan de esa novela, de Angélica Rivera en aquel entonces, pero no es lo que yo quiero en este momento en mi carrera, no estoy cerrada, igual lleguen con un proyecto y yo decida hacerlo pero no había tiempo", reveló la actriz que ha destacado en la industria cinematográfica.

Adriana Fonseca

En su momento, se reveló que aunque la actriz de melodramas como "Contra viento y marea (2005) acudió al casting convocado por el productor, al parecer no cubrió las expectativas del personal del staff encargado de esta importante y delicada labor.

Alejandra Barros

La actriz de "Mariana de la noche" (2003) que protagonizó junto a Jorge Salinas, también asistió a las audiciones, no logrando convencer al productor, y a decir verdad, es una lástima ya que la intérprete ha logrado cautivar al público con fuertes personajes como el que hizo en "Para Volver a Amar" (2010-2011). Aunque de todas formas, gracias a su profesionalismo, luego se sumó a otro importante elenco de la histoia antes mencionada en la que hizo un excelente papel.

Gabriela Spanic

Pese a que fue una de las villanas de la misma historia protagonizada por Lucero, Gaby Spanic también fue contemplada en un principio para el personaje de la novia de José Miguel Montesinos, interpretado por Fernando Colunga, con quien de todas formas tuvo pasionales escenas con el afán de arrebatarle el amor a Valentina, de quien era prima Ivana Dorantes (Spanic).

Jessica Coch, Blanca Soto, Alicia Machado y Dominika Paleta, también fueron contampladas en algún omento para interpretar a Valentina Villalba.

