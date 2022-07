Ellas planean el negocio de su vida sin imaginarse que vivirán una tragedia en Vencer la Ausencia

El primer capítulo de la telenovela "Vencer la Ausencia" (2022) ha terminado en México y tras presentar a las protagonistas como grandes amigas que buscan un bien común, ellas planean el negocio de su vida, sin imaginarse que vivirán una tragedia.

Esther (Mayrín Villanueva), Celeste (Alejandra Barros), Julia (Ariadne Díaz) y Margarita (Mariana Garza) son cuatro grandes amigas que viven en un conjunto habitacional de la Ciudad de México, y tras ser mujeres luchonas que no se dan por vencidas, planean comprar un camión para vender comida.

Misael (Marcos Montero) -el esposo de Julia-, Iván (Andrés Vázquez) hijo de Esther y Máximo (Felipe Nájera) y Margarita, la mejor amiga de las anteriores y madre de Rayo (María Perroni Garza), viajan juntos a Estados Unidos por diferentes razones y por un bien común.

El viaje a Estados Unidos

Margarita será quien cierre el trato con el vendedor del camión que comprarán para utilizarlo en el negocio de comida que tienen planeado, y también hará la transferencia al vendedor. Mientras que Iván, quien es un chico inteligente y se prepara académicamente, aprovecha el viaje para ir a tantear el terreno ya que planea irse de intercambio a Estados Unidos, pero hay algo que quiere decirle a su madre Esther y no lo logra.

Y Misael, trabaja para la empresa de transportes Funes, propiedad de Homero (David Ostroski), Mirna (Adriana Llabrés) y Ángel (Danilo Carrera), aunque éste último tiene sus propios intereses pero se topa con pared ante la enfermedad mental de su padre. Misael es enviado a Estados Unidos para ir a dejar una mercancía, por lo que junto con Iván y Margarita viajan al país vecino, sin imaginarse cuál sea su destino.

Ojalá nunca vuelvas

Por otro lado, Rayo es una niña muy rebelde que le reprocha a su madre Margarita que ya va a cumplir 15 años y todavía no sabe quién es su padre, y como sabe que no tendrá fiesta de cumpleaños, le pide un par de botas a su mamá que no le gustan y se hacen de palabras, pero Rayo le restriega que ojalá no vuelva del viaje, así nomás, sin pensarlo, en medio de su enojo de adolescente.

Por su parte, Margarita deja a su hija Rayo encargada con Celesta, quien demás está deseosa de ser madre y ya hasta hasta le ha contado a su esposo Braulio (Alexis Ayala) que ha empezado a investigar sobre un tratamiento de fertilidad.

Los ausentes

Todas las demás, esperan noticias de todos los viajeros y curiosamente, ninguno de los tres contesta llamadas ni mensajes.

Jerónimo (David Zepeda), quien es padre de familia y ha cumplido 16 años viviendo en Estados Unidos, por lo que ya se hizo merecedor de la green card (tarjeta verde) como residente de aquel país, le dice a su esposa Lenar (Laura Carmine), que quiere ir a México a verlos, pues los extraña, pero ella le advierte que no espere encontrar todo como cuando se fue, pues sus hijos han crecido y cada quien tiene sus vidas.

Jerónimo se encuentra con el accidente

Cuando viene de camino a la Ciudad de México en un autobús, casualmente se encuentra con el carro para comida que habían comprado las protagonistas de la historia y los ve sin vida. Lo primero que hace es arrancarle la placa que trae sus datos a Iván -por aquello de un accidente o cualquier otra cosa-, y mientras en México están celebrando el nuevo negocio que están a punto de arrancar, Jerónimo llama a Esther y le cuenta que ha ocurrido una desgracia, pues su hijo se accidentó.

Una mala noticia

En ese momento llega Máximo, quien es esposo de la malvada de Flavia (Nailea Norvind) pero ex de Esther y también se entera de lo que acaba de pasar.

El segundo capítulo de la noche de este martes 19 de julio se viene bueno en "Vencer la Ausencia" -producción de Rosy Ocampo para Televisa Univisión, y para no perder detalle, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

