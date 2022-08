Ellas levantan la mano para ser protagonistas junto a David Zepeda en Primero Tú

Luego de éxitos como "Si Nos Dejan" (2021), "Los Ricos También Lloran" (2022) o "La Mujer del Diablo" (2022), "Primero Tú", es el título con el que el productor Carlos Bardasano ha anunciado su siguiente telenovela, cuyo protagonista masculino, se sabe de forma extraoficial que sería el actor sonorense David Zepeda, para el que se dice, todavía se está buscando a la actriz que haría a su pareja protagónica, y entre ellas figuran un cuartero de famosas que podrían ser un boom.

Si el 2022 vino cargado de sorpresas con intensas historias que han llenado la pantalla chica de la televisión abierta y hasta de las nuevas plataformas de streaming, el 2023 se vislumbra aún más prometedor.

Las primeras en hacer ruido en para este nuevo proyecto de TelvisaUnivision, fueron Dulce María, la actriz y cantante -ex RBD-, que tiene algunos años alejada de los foros de tv y cuya última participación fue en la serie "Falsa Identidad" (2020) en Telemundo.

Otro nombre que salió a la luz hace unos días fue el el Gaby Spanic, quien luego de retomar su profesión de actriz tras unos años en pausa, con "Si Nos Dejan" (2021) como Fedora Montelongo y luego como Elisa Corso Vda. de Sánchez en "Corazón Guerrero" (2022), ahora podría acompañar a David Zepeda en esta nueva historia como protagonista o en cualquier otro rol, ya que por la trama, se sabe que la protagonista tendría que ser una actriz de mucho menor edad que el galán e "Primero Tú".

La tercera en la lista, y de quien recién ha salido su nombre a la luz, es Claudia Martín, a quien este 2022 se le vio protagonizar "Los Ricos También Lloran" junto a Sebastián Rulli y por ahora se encuentra en unos meses de descanso, disfrutando de su amor con el actor Hugo Catalán que también figuró en el melodrama, por cierto de Carlos Bardasano.

Y por último -hasta el momento-, sería Esmeralda Pimentel, quien se podría unir a David Zepeda para protagonizar "Primero Tú"; la actriz tapatía, viene de hacer series y películas como "Ahí te Encargo" (2020), "El Candidato" (2020), la producción española "La Templanza" (2021), "The Good Doctor" (2021) o "Montecristo" proyecto de Telemundo junto al actor cubano William Levy.

"Primero Tú", retrata la vida de un artista famoso de edad que ha caído en desgracia, y que se topará con una cantante mucho menor que él, que quiere prosperar en su carrera; juntos serán un apoyo del uno para el otro y en el ínter, encontrarán el amor".

Se sabe que el proyecto estaría arrancando antes de que termine el 2022 y se estrenaría durante el primer trimestre de 2023 primero en Estados Unidos a través de la señal de Univisión y posteriormente en México por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!