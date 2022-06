Ellas han apostado por trabajar con Fernando Colunga de El Conde y él las ha dejado 'colgadas'

Con 28 años de trayectoria artística y ante su presencia de más de tres décadas como figura pública, el actor Fernando Colunga, ha sido uno de los favoritos para interpretar personajes protagónicos en las telenovelas y más de una actriz se ha deslumbrado con la galanura y el talento del actor. Pero ellas son dos guapas intérpretes que renunciaron o han estado a punto de renunciar por no trabajar al lado del histrión, pues literalmente las dejó 'colgadas'.

Luego de haber firmado un contrato de exclusividad con Telemundo en enero de 2020, se sabe que Fernando Colunga estaría listo para protagonizar la serie "Malverde: El Santo Patrón" (2021) además de otros proyectos; no obstante, por alguna razón el actor ha dejado a sus millones de fanátic@s, con las ganas de verlo actuar en la pantalla chica y a casi nada de su regreso a la pantalla de Telemundo, este 2022 se cumplen prácticamente seis años de su ausencia en las telenovelas.

Y probablemente son más de dos actrices las que se han quedado con ganas de actuar en las telenovelas, pero ellas son las que han sido reveladas en un reciente vídeo del canal de YouTube de Lesly Arellanos, tras la presentación de parte del elenco de la tele serie "El Conde", que ahora sí parece indicar, será protagonizada por Fernando Colunga.

Lee también: Marjorie de Sousa, la enemiga de Ana Brenda Contreras por su amor desmedido a Fernando Colunga

La primera de ellas es Ana Brenda Contreras, con quien este 2022 Fernando Colunga hará pareja en su regreso por la puerta grande de la televisora estadounidense con más audiencia de habla hispana. Pues hay registros de que en 2015, cuando protagonizó la telenovela "Lo Imperdonable", la actriz aceptó debido a que Salvador Mejía -productor de Televisa- le había informado que haría pareja con el histrión.

No obstante, Colunga declinó la oferta y decidió inclinarse por el remake de "Pasión y Poder" (2015-2016) en la que dio vida a Eladio Gómez-Luna, compartiendo créditos protagónicos con Susana González, Marlene Favela y Jorge Salinas, bajo el liderazgo de José Alberto 'El Güero' Castro, por lo que Ana Brenda se vio en la necesidad de trabajar con el actor español Iván Sánchez, con quien nació una relación sentimental.

Lee también: A punto de arrancar grabaciones de El Conde con Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga

La segunda es Ariadne Díaz, quien también ha regresado por fin a los melodramas luego de su última participación en "Tenías que ser tú" (2018), junto a Andrés Palacios y bajo la producción de Mapat L. de Zatarain para Televisa.

Aunque se sabe que la también actriz de "La Doble Vida de Estela Carrillo" (2017), habría regresado antes a los melodramas de no haber sido por la renuncia a su personaje protagónico femenino en "Malverde: El Santo Patrón", luego de la repentina salida de Fernando Colunga del proyecto.

Pues se ha revelado que si Ariadne Díaz no aceptó ser Isabel Aguilar y le dejó el camino libre a la actriz Carolina Miranda, fue precisamente por la salida de Colunga de la producción de Telemundo. Pues desde hace tiempo apostaba por trabajar con él.

Aunque no todo está perdido, pues la pareja del actor brasileño Marcus Ornellas, está de nuevo en los melodramas tras anunciarse su regreso a Televisa con "Vencer la Ausencia" de Rosy Ocampo para Televisa Univisión que se encuentra en su etapa de grabaciones, como una de las cuatro protagonistas de la historia.

Y pese a que no actuará al lado de Fernando Colunga, es posible que ambas producciones estén al aire al mismo tiempo tanto en las pantallas de Televisa, Univisión y Telemundo, y lo que sí es un hecho, es que este par de prometedoras historias cautivarán a los televidentes de todo América.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!