Ella es Sonia, la hermosa amiga inválida de Abril en Amor Dividido

Un nuevo rostro se perfila como una de las más cautivadoras actrices de las telenovelas en México; Ligia Uriarte, es quien da vida a Sonia Escobar, una chica inteligente y muy hermosa que es la amiga inválida de Abril Moreno (Eva Cedeño) en la telenovela "Amor Dividido, Entre Dos Mundos".

Ligia Uriarte es la actriz que desde el pasado 2021 se unió a las grabaciones de la telenovela que este 2022 está llegando a los corazones de los televidentes con una historia llena de aventura, de incertidumbre y de intriga, pero también de mucho amor y en el caso de Sonia Escobar, demostrar que cuando se quiere, se puede sin esperar a que la vida se ponga del lado de las personas.

Sonia Escobar, es una mujer muy inteligente, que además de hermosa, ve la vida con optimismo, pues hace tiempo sufrió un accidente que la dejó paralítica y hasta su esposo puso fin a su relación por no aceptar que ella quedara postrada en una silla de ruedas y no sólo eso, pues perdió su trabajo y hasta las oportunidades por su invalidez, dentro de la producción de Angelli Nesma Medina para Televisa Univisión (2022).

Desde ese entonces, Sonia ha tenido que lidiar con las adversidades que se le han presentado, pero con todo y todo, logró entrar a trabajar como asistente de presidencia a un emporio textil llamado GoodFit, y su primer acercamiento con su jefe un tanto duro de roer, Fabricio Zepeda (Ramiro Fumazoni), fue por videollamada, por lo que él no pudo ver que ella está inválida y tras dejarse llevar por su belleza, la contrató de inmediato.

Pero cuál sería su sorpresa que cuando la vio en persona, postrada en la silla de ruedas, planeó correrla de inmediato, pero la buena suerte se puso de su lado y hasta el momento, Sonia sigue en la empresa y no sólo eso, sino que además soluciona los problemas que su jefe le pide y otros más: pues es una persona muy eficiente.

Pero por otro lado, Sonia es evidentemente admirada por Fabricio pero no es el único hombre que ha quedado prendado de su belleza y que lucha por separar el trabajo de lo personal, pues por otro lado está Osmar Gómez (Jorge Gallegos), quien le ha "cantado" directamente su amor y su admiración, pues hasta la ha invitado a salir un par de veces; mientras que por otro lado, Fabricio calla lo que siente por Sonia desde su trinchera.

Y será por su maldad, que Fabricio jugará con sus sentimientos, pues aunque literalmente se muere por ella y ve en ella a una mujer valiente y que no se rinde tan fácilmente, demostrarle su rechazo será una forma de escudo que le evitará flaquear ante su belleza, aunque Sonia salga lastimada.

El triángulo amoroso entre la mejor amiga de Abril y dos de los empleados de GoodFit, está puesto sobre la mesa, y para descubrir qué pasará con estos tres personajes, no te pierdas "Amor Dividido, Entre Dos Mundos" de lunes a viernes a las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas.

