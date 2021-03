Ella es Maya Ricote, hija de Gaby Rivero que debutó en Fuego Ardiente

A la edad de 20 años Maya Ricote Rivero, hija de la actriz Gaby Rivero, quien interpretó a la entreñable Maestra Ximena en "Carrusel" (1989), debutó oficialmente en las telenovelas este 2021, al obtener el personaje protagónico juvenil de Katya, en "Fuego Ardiente" (2021), a quien le tocó por pareja Sebastián Poza, el también hijo de los famosos actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza.

Maya Ricote Rivero cursa el tercer grado de Actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), aunque de niña, tuvo una participación especial en "Pasión" (2007), que fue protagonizado por Susana González y Fernando Colunga en la que también actuaron Sebastián Rulli y Daniela Castro.

"En 2007 entré a hacer una novela que era de Carla Estrada, con los vestidos de época. Y ahí dije: 'me encanta esto'. Estaba ahí y me enchinaban el pelo -yo tengo el pelo muy lacio- y me lo enchinaban; así como dos horas para yo salir y hacer mi escena... estuvo muy padre la experiencia", contó Maya Ricote en entrevista hace tiempo. Y después de descubrir su vocación, tuvo la oportunidad de entrar a estudial al CEA infantil.

La actriz que ahora comparte créditos con Sebastián Poza, Mariana Torres, Carlos Ferro, José María de Tavira, Kuno Becker, entre otros, nació en Miami, Florida, EE. UU., un 8 de abril del 2000 y es hija de la actriz mexicana Gaby Rivero y su padre de origen venezolano. Es la menor de tres hermanas.

Maya Ricote Rivero -la ahora actriz juvenil de Televisa-, siempre ha vivido de cerca el drama de las telenovelas, pues su mamá, Gaby Rivero, siempre jugó con sus tres hijas, improvisando escenas de drama; así lo dijo la actriz en una entrevista con Noveleando:

"Desde chiquita siempre estaba en clases de actuación y mi mamá en sí siempre jugaba con nosotros improvisaciones en casa, entonces siempre, siempre estuvo ahí".

En "Fuego Ardiente", producción de Carlos Moreno Laguillo, Maya interpreta a Katya, hija de un matrimonio de nivel medio, que le prohibe terminantemente tener una relación sentimental con Adriano Ferrer (Poza), hijo de Irene Ferrer (Claudia Ramírez) por la enorme diferencia de clases sociales, pero ella y Adriano, buscarán la forma de estar juntos siempre.

Por otro lado, cuando se enteró que había la elegida para interpretar el personaje de Katy, no pudo evitar contener las lágrimas, pues considera que fue un logro que obtuvo por mérito propio.

En su cuenta personal de Instagram Maya comparte los momentos más significativos de su personaje en la telenovela junto a Sebastián Poza. Para seguir viendo sus actuaciones, se sugiere sintonizar el Canal de las Estrellas de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm.