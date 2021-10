Un total de 14 telenovelas son las que conforman su trayectoria actoral, así como dos programas unitarios y un reality show (Big Brother VIP); no obstante, tras cuatro años alejada de los melodramas, la actriz Elizabeth Álvarez regresa a las telenovelas como villana de "La Herencia", la próxima producción de Juan Osorio.

La actriz de los ojos grandes y azules, terminó con la larga pausa de su trabajo en la televisión, luego de haberse dedicado a su familia y al problema de salud por el que atravesó el actor Jorge Salinas, con quien tiene dos hijos gemelos.

Aunque Elizabeth Álvarez estuvo fuera de las telenovelas todo este tiempo, no hay que olvidar que la ojiazul, es fanática de la gastronomía y durante el último año, se ha sumado al elenco del programa "Hoy" en el que tiene un espacio en la sección de cocina para deleitar al foro 16 con exquisitos aromas y sabores que surgen de los platillos que prepara, como el actor Omar Fierro.

Su regreso triunfal a las telenovelas después de la larga pausa -generada también por la pandemia del Covid-19- será para el 2022; Elizabeth Álvarez regresará a interpretar un personaje que lo hace magistralmente y no es la única vez que lo interpreta, como son las villanas.

Tal y como lo hiciera en "Corazón Indomable" (2013) o "El Vuelo de la Victoria" (2017) -melodramas entre los que también hubo una pausa de 4 años en su carrera; en los que sin duda, la esposa de Jorge Salinas ha dejado huella protagonizando escenas de tremendas cachetadas o pagando con un buen castigo como recoger con los dientes importantes objetos del fango con la boca, viéndose humillada.

La noticia de su regreso a los melodramas, ha sido compartida por el periodista Chema Cortés, en su cuenta de Instagram @noveleando, y tras publicar una foto de la actriz de 44 años, se lee:

"¡Elizabeth Álvarez regresa a las telenovelas como villana! Indagando por ahí, me enteré que la actriz se estaría sumando a #LaHerencia, el nuevo melodrama del señor Juan Osorio que se estrenará por #LasEstrellas en 2022 después de #MiFortunaEsAmarte".

La actriz que acaba de celebrar diez años de matrimonio con el actor de "S.O.S., Me Estoy Enamorando" (2021) no se ha pronunciado al respecto; no obstante, es muy probable que se pueda disfrutar la presencia de la chihuahuense en la pantalla chica de Televisa en horario estelar, después de la telenovela "Mi Fortuna es marte" que está por iniciar el próximo 8 de noviembre en sustitución de "Vencer el Pasado".

