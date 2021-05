Elissa Marie Soto, de 100 días para enamorarnos a Si nos dejan

Elissa Marie Soto está labrando su propio camino en la actuación y tras participar en la comedia romántica de Telemundo “100 días para enamorarnos”, ya dio el salto a un melodrama mexicano que actualmente se encuentra en proceso de grabación y que promete ser todo un éxito.

La hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán ha heredado el talento y gusto por la actuación de sus padres y a la edad de 12 años ya participó con su madre en un proyecto y ello llamó la atención de la producción de “Si nos dejan”, que la invitó a formar parte del elenco de la telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas.

Fue Geraldine Bazán quien apoyó a su hija para que debutará en la actuación en “100 días para enamorarnos”, donde ella también tuvo un personaje. Ello supuso la presentación en el medio artístico de Elissa Marie Soto, quien tendrá ahora una oportunidad mayor en el melodrama producido por Carlos Bardasano.

El anuncio de su participación en “Si nos dejan” fue dado por Geraldine Bazán, quien lo hizo oficial en sus historias de Instagram, donde compartió una imagen con su hija mayor en los camerinos, mientras Elissa Marie Soto estaba en pleno proceso de peinado.

La actriz dejó claro que estaba ahí únicamente para apoyar a su hija y no en un proyecto personal, hasta bromeó con ser la “Momager” de Elissa Marie, aunque después puso “No se crean. I´m not the manager thanks!!”, pero sí anunció el nuevo proyecto de su pequeña y dio una pista: “Yo estuve en la versión anterior en el 2007. ¡¿Qué proyecto será?!”.

Hay que recordar que Geraldine Bazán participó en la telenovela “Victoria”, protagonizada por Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann, en la que la actriz interpretó el papel de Paula Mendoza, por lo que ahora resulta curioso que su hija tenga también un papel en el nuevo remake de la telenovela, cuya versión más aplaudida en México ha sido “Mirada de mujer”, con Angélica Aragón y Ari Telch.

Para Elissa Marie Soto, la oportunidad que se presenta con “Si nos dejan” es inmejorable pues significaría su entrada triunfante a las telenovelas mexicanas y podría marcar su camino en este oficio, que es claro que le llama la atención.

Y aunque Geraldine Bazán ha apoyado en todo a su hija, ha dejado muy claro que permitirá que ella participe en proyectos televisivos siempre y cuando no interfiera con sus estudios, pues lo más importante es su educación, por lo que es probable que tenga llamados sólo los fines de semana para que no choque con sus horarios de clase.

El papel que interpretará Elissa Marie Soto en “Si nos dejan” todavía no queda claro y será hasta que se estrene la telenovela cuando se conozco qué rol desempeñará en la telenovela, la cual podría ser la puerta de entrada hacia una fructífera carrera en la actuación.