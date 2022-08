Elenco reunido en la presentación oficial de La Madrastra con Aracely Arámbula y Andrés Palacios

A unos días del estreno de "La Madrastra", la mañana de este miércoles 10 de agosto, fue la presentación oficial de la telenovela y fue la conductora Mariana Echeverría, quien se reunió en la casa de los Lombardo en el Pueblo de Santa Clara para acompañar al elenco que se une ante las cámaras por primera vez.

Aunque a la presentación faltaron los actores Gabriel Soto, quien está grabado su nueva telenovela "Los Caminos del Amor" y Adrián Di Monte, quien está iniciando la nueva aventura de "El Retador", en su temporada 2022.

Personajes secundarios

Sebastián Fouilloux (Omar Escalante), tendrá conexión con muchos de los personajes y el occiso por el que se desarrollará a historia es muy importante en su vida. Juan Carlos Barreto dará vida al Padre José, es el mentor de Marcia (Aracely Arámbula) y será un pieza importante para descubrir el asesinato. Christopher Valencia dará vida a Pablo Núñez que estudia Veterinaria. Ricardo Fastlicht es Francisco Núñez, padre de familia desobligado, un poco mentiroso.

Lee también: De la comedia al melodrama; Eduardo España y Ricardo Fastlicht en La Madrastra

Julia Urbini -protagonista de "Vencer el Desamor" (2021)- será parte de la familia Núñez y dará vida a Celia, una chica de nobles sentimientos. Epy Vélez dará vida a Violeta y es devota de Santino y su vida dará un tremendo giro. Por su parte, Eduardo 'Lalo' España, quien hará de las suyas junto a Fastlicht, será Rufino González 'El Tortuga', y es uno de los personajes más tremendos de "La Madrastra".

Por último, en esta ronda de personajes que se sumaron al elenco de la producción de Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision, y con nuevo look (totalmente diferente), también se presentó a la actriz Motserrat Marañón, y ella contó que dará vida a Cándida, matriarca de la familia Núñez y tratará de meterlos en cintura, pues son algo alocados.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Los villanos

No son ni uno ni dos, sino varios los actores que darán vida a los villanos de la historia de "La Madrastra" y entre ellos figuran: Isadora González (Inés Lombardo), la hermana nueva y noble que que sufre y está al cuidado de los "sobrijos", que vive sometida por su hermana, pero revela que no por ello es menos sospechosa de la muerte del hombre por lo que Marcia vivió muchos años en prisión.

José Elías Moreno es Santino y es quien tiene el control de las finanzas de los Lombardo; es muy codo y cuidadoso con el dinero, no le gusta malgastar, y entre bromas, señala que sabe quién es el asesino. Cecilia Gabriela será Emilia Zetina y es esposa de Donato (Marco Treviño). Su principal objetivo en la vida es ser madre y hará lo que sea por lograrlo.

Juan Martín Jáuregui será Bruno Tejada, un tipo que siempre ha vivido a la sombra del protagonista masculino y por lo que buscará hacer sus diabluras para intentar lograr brillar como él... ¿lo logrará? Es el director de relaciones públicas de Loment, la empresa de los Lombardo. Marisol del Olmo es Lucrecia Lombardo, hermana de Inés y Esteban, y asegura que es la única que se la pasa bien en a novela, haciendo toda clase de maldades. Marco Treviño (Donato) es un abogado que lleva en la sangre la ambición y la forma tan corrupta de trabajar; también comparte con su esposa sus ansias de convertirse en papá.

Denia Agalianou será Paula Ferrer, una exitosa diseñadora, sobrina de Emila y Donato y hará todo lo posible por atrapar a Esteban, el personaje protagónico. Y este grupo de villanos se cierra con Martha Julia, quien será la guapa Florencia Linares y su principal objetivo en la vida también es lograr quedarse con el galán de la novela; aunque ¡está casada! con Bruno, aunque ése es solo el escalón para tratar de llegar a conseguir el amor de Estaban.

Los protagonistas

Por último, se dio paso a presentar a los protagonistas, empezando por David Caro Levy (Hugo Lombardo), el mayor de los tres hijos del destruido matrimonio Lombardo-Cisneros, que con el tiempo irá madurando, pues está en la etapa de que le gusta mucho la fiesta y las mujeres. Emiliano González será Rafael, el menor de los tres hijos y será un chico que valorará mucho la vida, pues padece esclerosis múltiple y para él, las peleas y discusiones son perdida de tiempo. Ana Tena es Lucía Lombardo, una chica caprichosa, es la hija de medio, pero asegura tener un buen corazón; aunque advierte que no soporta la idea de que una mujer se le acerque a su papá.

Aracely Arámbula quien está de manteles largos celebrando su regreso a Televisa después de 12 años de "Corazón Salvaje" (2009), dará vida a Marcia Cisneros, una mujer que va a sufrir mucho, pues la familia la tacha de pueblerina trepadora, pero ella defenderá a su amor a capa y espada y hará todo por recuperar a su familia. La actriz promete que se podrá ver mucho drama, pero también pasión y amor y desamor de sus hijos hacia ella y demás.

Y entre inevitables lágrimas, Aracely Arámbula agradeció el proyecto, en el que ha puesto "la mitad de su alma" que le queda tras el fallecimiento de su padre Don Manuel Arámbula, a quien le dedica el proyecto y su regreso a la televisora de San Ángel.

Y por último, Andrés Palacios, dará vida al codiciado galán Esteban Lombardo, quien será asediado por las mujeres, quienes realmente serán unas trepadoras y podrá ver interrumpida su historia de amor, además de los años de cárcel de su esposa, también por la maldad de Florencia y Paula.

Situaciones adversas y fuera de sus manos como la culpabilidad de Marcia tras se señalada de matar a un hombre. "Le comen la cabeza los amigos y es víctima de una situación muy particular que lo lleva a aislarse tanto que lo llevan a no querer saber de nada, más que vivir y concentrarse en ser el que da los recursos para que a su familia no le falte nada y de alguna manera congela su corazón durante muchos años".

"La Madrastra" será estrenada el próximo lunes 15 de agosto por el Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 9:30 pm.

Síguenos en