Elenco de Mi Fortuna es Amarte termina grabaciones, así lucen los protagonistas

Con un "¡Corte y queda!", fue como llegaron a su fin oficialmente las grabaciones de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" hace un par de días, y así lucen 'Chente' y Natalia, los protagonistas de la historia, (Susana González y David Zepeda).

Todo mundo se dio cita en las locaciones, la casa de Adrián Cantú (Sergio Sendel) -uno de los villanos-, para grabar la escena número 20 del episodio 165, según lo dijo Nicandro Díaz, el productor del melodrama, rodeado del elenco y del staff.

Fue el pasado viernes por la tarde que actores como Fernanda Urdapilleta y Daniela Martínez Caballero -quienes dieron vida a Andrea y Regina Cantú Robles, hijas de Natalia y Adrián-, así como María Rojo, Ramsés Alemán, Rodrigo Brand, Lisset, Omar Fierro, Andrés Vázquez, Michelle Vieth, Carlos de la Mota, Dayren Chávez, entre otros, celebraron el fin de las grabaciones y el éxito que ha tenido en la pantalla chica de Televisa con una audiencia que oscila entre los 4 millones de televisores prendidos en todo México que la sintonizan.

Díaz González agradeció al numeroso staff y a los actores, el éxito que han tenido como equipo y telenovela, así mismo, se mostró contento por los resultados del melodrama. Entre tanto, algunos actores como el pequeño André Sebastián González, quien interpretara a Benjamín (hijo de David Zepeda), Ramsés Alemán, y la propia Susana González aparecieron en las historias de la cuenta de Instagram de "Mi Fortuna es Amarte" para contar algunas de sus experiencias, y una de las más sorprendentes, fue la de Susana, quien contó:

Y es que, tras grabar prácticamente la mitad de la telenovela, el elenco completo y la producción lamentó la partida de la primera actriz Carmen Salinas, quien, de acuerdo a la anécdota contada por la actriz, habría estado presente en espíritu con todo el equipo del melodrama.

Por otro lado, quienes dieran vida a Vicente 'Chente' y Natalia, se tomaron la última foto dentro de las grabaciones de la historia, en la que ambos lucieron vestidos de negro, luego de festejar el cumpleaños de la actriz Fernanda Urdapilleta.

"Natalia y Vicente se despiden del set de @mifortunaesamarte ¡Corte y queda, es todo para todos! @susanagonzalezdr @davidzepeda1 #MiFortunaEsAmarte", se lee en la descripción de dicho post de la cuenta de la producción de Nicandro Díaz.

Por lo pronto, todavía se pueden disfrutar de las últimas semanas de "Mi Fortuna es Amarte" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

